[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜인스앤코(대표 정상옥)와 KPGA가 19일 경기도 성남시에 있는 KPGA빌딩 10층에서 KPGA 투어 시즌 12번째 대회이자 신규 대회인 ‘인스앤코 인비테이셔널’의 개최 조인식을 가졌다.

이날 조인식에는 유재철 KPGA 부회장과 김진형 투어이사 그리고 강종헌 GK그룹 부회장을 비롯한 양사 임직원 등이 참석해 성공적인 대회 개최를 위한 긴밀한 협력을 약속했다.

올해 신설된 ‘인스앤코 인비테이셔널’은 총상금 8억원 규모로 오는 9월 3~6일 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행된다. 대회 장소는 미정이다.

강종헌 GK그룹 부회장은 “평범한 공간에 ‘감성’이라는 색을 입히고 환경을 생각하는 기술로 ‘공간의 가치’를 높여온 인스앤코가 선수들의 열정과 영감이 펼쳐지는 골프 무대와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “인스앤코의 ‘사람중심’ 경영이념처럼 선수들이 최상의 환경에서 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원하고 골프 팬들에게는 새로운 감동을 선사하는 대회로 만들어가겠다”고 소감과 계획을 밝혔다.

유재철 KPGA 부회장은 “인스앤코가 한국 남자 프로골프의 발전 가능성을 믿고 신규 대회 창설에 나선 것은 무척 고무적인 일”이라면서 “총상금 8억 원 규모의 이번 대회는 선수들에게 더 많은 출전 기회를 제공하고 투어 전체의 경쟁력을 끌어올리는 데 크게 기여할 것이다. KPGA는 최고 수준의 대회 운영을 통해 이번 대회가 투어의 대표 대회로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.

인스앤코는 LED 조명 및 제어장치, 조리실 배출가스 정화설비 전문기업이다.