2월 26일~3월 8일 전수조사 결과 일부 주유소 가격 ‘완전 일치’ 패턴 확인

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 최민희 의원(경기 남양주갑·더불어민주당)은 19일 한국석유공사로부터 제출받은 자료를 바탕으로 이란 전쟁 발생 전후인 지난 2월 26일부터 3월 8일까지 남양주갑 지역 주유소 가격을 전수 조사한 결과, 특정 주유소들 간 가격 동조 및 담합이 의심되는 정황을 확인하고 이를 공정거래위원회에 신고했다고 밝혔다.

최 의원이 확보한 자료에 따르면, 일부 주유소들은 국제 유가 변동과는 별개로 가격 인상 시점과 폭, 최종 가격까지 사실상 서로 동일하게 움직이는 양상을 보였다.

특히 A·B·C 주유소로 분류된 1그룹의 경우 휘발유 가격이 2월 26일부터 3월 2일까지 리터당 1695원으로 동일하게 유지되다가 3월 3일 일괄적으로 1715원으로 인상됐고, 이후 단계적으로 상승하는 과정에서도 유사한 흐름을 보였다. 3월 7일에는 세 주유소 모두 1925원으로 가격이 맞춰졌으며, 3월 8일에는 1965원으로 다시 동일하게 형성됐다. 경유 가격 역시 2월 26일부터 3월 2일까지 1595원으로 동일하게 유지된 뒤, 3월 6일 1895원, 3월 7일 1995원으로 동일하게 수렴하는 등 유사한 패턴이 반복됐다.

이들 주유소 중 A와 C는 약 1.6km 거리 내 동일 권역에 위치하고 동일 정유사 계열이지만, B 주유소는 약 3km 이상 떨어진 별도 상권에 위치하고 정유사도 상이함에도 가격 흐름이 사실상 동일하게 나타났다. 최 의원은 “정유사와 상권이 다른 주유소까지 동일한 시점에 동일한 가격으로 움직인다는 것은 통상적인 경쟁 시장에서는 쉽게 설명되기 어렵다”고 지적했다.

2그룹으로 분류된 D·E 주유소에서도 유사한 정황이 확인됐다. 두 주유소는 휘발유 가격이 2월 26일부터 3월 2일까지 1677원으로 동일했고, 경유 역시 같은 기간 1572원으로 동일하게 유지됐다. 이후에도 3월 4일 휘발유 1777원, 경유 1787원, 3월 5일 휘발유 1797원, 경유 1825원 등 주요 변곡점마다 동일한 가격으로 움직였으며, 3월 7일과 8일에는 휘발유가 각각 1946원과 1947원, 경유가 1996원과 1997원으로 사실상 1원 차이에 불과한 수준까지 수렴했다. 해당 주유소들은 서로 다른 정유사 계열임에도 가격이 동일하거나 1원 단위로 맞춰지는 양상을 보였고, 반경 2.5km 내 주유소 수가 제한된 지역이고 주행 방향이 같은 주유소라는 점에서 가격 동조 가능성이 더욱 높게 나타난다는 것이 최 의원 측 설명이다.

3그룹인 F·G 주유소 역시 유사한 흐름을 보였다. 두 주유소는 2월 26일부터 3월 3일까지 휘발유 1725원, 경유 1635원으로 동일한 가격을 유지하다가 3월 4일 일시적으로 가격 차이를 보였으나, 3월 5일부터 8일까지 다시 휘발유 2000원, 경유 2100원으로 동일하게 맞춰졌다. 두 주유소는 동일 정유사 계열이지만 차량 기준 5km 이상 떨어진 별도 상권에 위치하고 있어, 단순한 상권 내 경쟁 결과로 보기 어렵다는 지적이다.

한편 최 의원이 한국석유공사 자료를 바탕으로 전국·경기·남양주시 평균 가격을 비교한 결과, 해당 기간 동안 남양주시 평균 가격은 전국 및 경기 평균보다 빠르게 상승한 것으로 나타났다. 휘발유의 경우 3월 8일 기준 전국 평균은 1895원, 경기 평균은 1906원이었으나 남양주시는 1934원으로 평균을 상회했다. 경유 역시 같은 날 전국 1918원, 경기 1934원 대비 남양주시는 1957원으로 더 높은 수준을 기록했다.

특히 담합이 의심되는 일부 주유소들은 이러한 지역 평균보다도 높은 가격을 형성하거나, 평균 상승 흐름과 무관하게 동일 시점에 동일 가격으로 움직이는 양상을 보였다. 실제로 일부 주유소는 동일 기간 휘발유 가격을 2000원, 경유 가격을 2100원 수준까지 인상해 전국 및 지역 평균을 크게 상회했다.

최 의원은 “국제 유가 상승에 따라 일정 수준의 가격 인상은 불가피하지만, 서로 다른 정유사와 상권에 위치한 주유소들이 동일 시점에 동일한 가격으로 움직이는 것은 정상적인 경쟁으로 보기 어렵다”며 “가격 담합 또는 가격 신호 교환 등 불공정 행위가 있었는지 공정거래위원회가 철저히 조사해야 한다”고 밝혔다. 이어 “주유소 가격은 국민 생활과 직결되는 민생 문제인 만큼, 위법 행위가 확인될 경우 강력한 제재가 필요하다”고 강조했다.

최 의원은 “이번 조사 결과를 토대로 공정거래위원회에 신고를 접수했으며, 향후 조사 진행 상황을 지속적으로 점검하고 필요 시 추가적인 제도 개선 방안도 검토할 계획”이라고 밝혔다.