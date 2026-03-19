도승용 부사장 “2030년 완공목표” AI·로봇·트윈으로 반도체공장 혁신

SK하이닉스가 엔비디아 플랫폼을 활용해 오는 2030년까지 자율형 반도체 생산시설(팹)을 만들겠다는 계획을 밝혔다.

도승용 SK하이닉스 부사장(DT담당)은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이 컨벤션센터에서 진행된 엔비디아의 연례 개발자회의 ‘GTC 2026’의 패널 토의(‘Building the Future of Manufacturing’)에서 이같이 밝혔다.

도 부사장은 “AI 메모리에 대한 수요가 빠르게 증가하는 반면 반도체 생산능력은 그에 따라가지 못하고 있다”며 단순히 신규 팹을 건설하는 것만으로는 이를 해결할 수 없다고 말했다.

그는 신규 팹 건설과 기존 팹의 생산성 향상을 적시에 함께 도모하기 위한 목적에서 자율형 팹을 구축한다고 설명했다.

그는 “품질·비용·속도 간 균형을 고려해 보다 정교한 의사결정이 필요하다”며 “이제는 사람의 경험이나 규칙 기반 자동화로는 이러한 요구를 충족하기 어렵다”고 부연했다.

이어 자율형 팹을 통해 설계부터 양산까지 전환 속도를 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 전망했다.

SK하이닉스는 자율형 팹을 두뇌 역할인 ▷오퍼레이션 AI ▷몸을 맡은 ‘피지컬 AI’ ▷모든 요소의 안전한 진화를 담당하는 ‘디지털쌍둥이(디지털트윈)’ 등 세 가지 핵심 축을 중심으로 구축하고 있다.

오퍼레이션 AI는 단순한 작업 자동화를 넘어 엔지니어의 판단까지 자동화하는 것을 목표로 하고 있으며, SK하이닉스는 이를 통해 유지보수·결함분석 등 영역의 처리 시간을 절반으로 단축하는 성과를 거뒀다.

피지컬 AI는 공장의 ‘실행 체계’로, 기존 자동화를 고도화하고 사람 의존 영역까지 확대한다. 반도체 웨이퍼 이송 장치(OHT) 등 이송 시스템을 AI와 연계해 지능화하고, 비전 기반 로봇과 자율주행 물류로봇(AMR)을 활용해 물류 효율과 안전성을 높이며 부품 재고를 약 30% 절감하는 효과가 기대된다.

도 부사장은 디지털 트윈과 관련, 시뮬레이션 환경으로 엔비디아의 가상 공간 라이브러리인 ‘옴니버스’ 플랫폼을 활용했다고 소개했다. 이를 통해 생산 흐름, 자재 이동, 레이아웃 등을 사전 검증하고, 생산 중단 없이 시뮬레이션·AI 학습·운영 최적화를 수행하고 있다.

도 부사장은 “SK하이닉스는 세 축을 유기적으로 결합해 보다 빠르고 유연한 차세대 제조 체계를 구축할 계획”이라고 밝혔다. 새너제이=김현일 기자