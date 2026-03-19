산업연 보고서…봉쇄 장기화시 유가 150∼180달러·LNG 150∼200%↑ 석유제품 생산비 83%↑·전력 생산비 78%↑·화학제품 생산비 15%↑ 전망

[헤럴드경제=배문숙 기자] 미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 호르무즈 해협 봉쇄가 3개월 이상 지속되는 경우 한국의 제조업 평균 생산비가 11.8% 상승하면서 우리 산업 전반에 큰 충격이 우려된다는 국책연구기관의 분석이 나왔다.

특히 석탄·석유 생산비가 80% 넘게 폭등하고, 이에 따라 전력·가스 생산비도 77%까지 오르는 등 산업의 기초가 되는 에너지 부문의 부담이 가중될 것으로 추정했다.

산업연구원은 19일 이 같은 내용을 담은 ‘미국-이란 충돌과 호르무즈 리스크: 공급망 시나리오 분석과 시사점’ 보고서를 발행했다.

보고서는 먼저 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 27%, 액화천연가스(LNG)의 22%가 통과하는 핵심 ‘초크 포인트’(choke point·병목지점)로, 해협 봉쇄가 3주 이내로 이뤄지는 경우 유가가 배럴당 105∼125달러 수준으로 오르고, LNG 가격이 60∼90%가량 추가 상승할 것으로 예상했다.

해협 봉쇄가 1∼3개월 이어지는 경우 유가는 120∼160달러, LNG 가격은 100∼140% 추가 상승할 것으로 전망했다.

봉쇄가 3개월 이상 이어지며 항로가 차단되는 경우에는 유가가 150∼180달러 수준으로 오르고, LNG 가격은 추가로 150∼200% 폭등할 것으로 예상됐다. 보고서는 극단적인 시나리오를 가정하면 유가가 200달러 이상으로 급등할 가능성도 있다고 봤다.

한국은 원유·LNG 등 에너지 대부분을 수입에 의존하고 있어 해협 봉쇄가 장기화하는 경우 에너지 발전, 도시가스, 정유 등 산업의 충격이 예상되며 공급망 전반과 제조업에 미치는 충격도 상당할 것으로 보고서는 전망했다.

연구원은 한국은행 산업연관표(2023년 연장표)를 활용한 균형가격모형(LPM) 분석을 통해 원유·LNG 가격 상승이 산업별 생산비용에 미치는 직·간접 파급효과를 시나리오별로 추정했다.

분석 결과 해협 봉쇄가 3주 이내 종료되는 경우 한국의 전 산업 평균 생산비는 4.21% 상승하며, 제조업 생산비는 5.4%, 서비스업 생산비는 1.4% 오를 것으로 추산됐다.

봉쇄가 3개월 이상 길어지는 최악의 경우 산업 평균 생산비는 9.4% 오르는 것으로 예상됐다. 제조업 생산비는 11.8%까지 오르고, 서비스업 생산비는 3.1% 상승하는 것으로 나타났다.

산업별로는 석탄 및 석유제품의 생산비가 해협 봉쇄 3주 이내에는 38.54% 오르고, 봉쇄 1∼3개월의 경우 60.40%, 봉쇄 3개월 이상 장기화 경우에는 82.98%까지 치솟는 것으로 분석됐다.

전력, 가스 및 증기 생산비 역시 봉쇄 3주 이내 33.37%, 1∼3개월 사이 53.36%, 3개월 이상 77.71% 등으로 오를 것으로 전망됐다.

화학제품의 경우 호르무즈 해협 3개월 이상 봉쇄 시 생산비 상승률이 14.84%, 비금속광물제품은 12.09%, 운송서비스 및 1차 금속제품은 8.92%, 광산품은 8.45%, 목재·종이·인쇄는 7.42% 등으로 오르는 것으로 나타나 충격이 상대적으로 클 것으로 전망됐다.

보고서는 한국의 주력 수출품인 반도체와 자동차의 경우 직접 비용 충격은 상대적으로 낮지만, 이번 분석은 에너지 가격의 직접 투입 효과만 반영한 결과여서 핵심 원자재의 물량 차질이 발생할 경우 실제 산업 충격은 추정치보다 더 크게 확대될 가능성이 있다고 지적했다.

연구원은 한국은 에너지와 제조업 원자재 공급망 전반에서 중동 의존도가 높아 복합 공급망 리스크에 노출돼 있다며 특히 일부 산업용 가스와 화학 원료는 석유화학 공정과 연계된 공급 구조를 갖고 있어 에너지 공급 차질이 산업 원료 조달에도 영향을 미칠 수 있는 구조라고 지적했다.

빙현지 산업연구원 전문연구원은 “에너지원·원자재 조달을 다변화하고 에너지와 산업재 공급망을 통합 관리하는 등 관계 부처를 중심으로 통합 모니터링 체계를 구축할 필요가 있다”며 “이번 사태가 종료되면 중단된 인프라 프로젝트가 재개되고 식량안보 관련 투자 확대가 예상되는 만큼 예상되는 재건 수요에도 선제 대응할 필요가 있다”고 말했다.