상장 후 14영업일만…채권혼합 ETF 돌풍 연금 투자 최적화 구조로 상품 경쟁력 입증

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용은 ‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’가 순자산 5000억원을 넘어섰다고 19일 밝혔다. 지난달 26일 상장 이후 불과 14영업일 만의 성과로, 국내 채권혼합형 상장지수펀드(ETF) 가운데 최단기간 5000억원 돌파 기록이다.

‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 상장 초기부터 자금 유입세가 가팔랐다. 상장 당일 1300억원이 넘는 자금이 유입된 데 이어 이튿날에도 1000억원 이상 추가로 들어오며 5영업일 만에 3000억원을 돌파했다. 이후에도 연금 계좌를 중심으로 자금이 꾸준히 유입되며 단기간에 5000억원 고지에 도달했다.

흥행은 연금 투자에 최적화된 구조 영향이 크다. 채권혼합형 ETF는 퇴직연금(DC·IRP)에서 안전자산으로 분류돼 위험자산 한도와 관계없이 100% 편입이 가능하다. 이에 따라 기존 한도를 채운 투자자들도 반도체 투자 비중을 추가로 확대할 수 있다.

실제 유입 자금의 상당 부분이 연금 계좌에서 발생한 것으로 나타났다. 연금 계좌를 중심으로 한 구조적 자금 수요가 단기간 자산 성장으로 이어졌다는 설명이다.

채권혼합형 ETF 시장의 성장세도 자금 유입을 뒷받침하고 있다. 관련 ETF 순자산은 최근 빠르게 증가하며 10조원을 넘어섰고, 주식과 채권을 결합해 변동성을 관리하면서 테마 투자까지 가능한 점이 투자 수요와 맞아떨어지는 모습이다.

‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입해 총 50% 비중으로 투자하고, 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 인공지능(AI) 반도체 핵심 기업에 집중적으로 투자하면서도 채권을 통해 변동성을 완화했다. 총보수는 연 0.01% 수준이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “‘RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF’는 연금 투자에 적합한 구조를 기반으로 반도체 대표 기업의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 추구할 수 있는 상품”이라며 “퇴직연금 계좌에서 반도체 투자 비중 확대를 고려하는 투자자들이라면 매우 효과적인 선택지가 될 것”이라고 말했다