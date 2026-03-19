[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 글로벌 건축·엔지니어링·컨설팅 그룹 ‘아르카디스(Arcadis)’의 관계자와 함께 압구정5구역 재건축정비사업 현장을 찾아 설계안을 최종 점검했다고 19일 밝혔다.

네덜란드에 본사를 둔 아르카디스는 전 세계 30여개국에서 도시 개발과 주거, 상업, 복합개발 프로젝트를 수행했다. 아랍에미리트 ‘로열 아틀란티스 호텔&레지던스’와 미국 로스앤젤레스 ‘포시즌스 프라이빗 레지던스’ 등 대규모 도시형 주거 단지와 하이엔드 레지던스 사업을 진행한 경험이 있다.

지난 17일 현장 방문에는 아르카디스의 브렛 위긴스 부사장과 배수훈 부사장, 앤서니 스톤 수석 디자이너 등이 함께 했다.

아르카디스 관계자는 “압구정5구역은 한강을 품은 입지적 가치가 전 세계 어느 최고급 주거지와 비교해도 손색이 없는 압도적인 곳”이라며 “현장의 바람길과 일조량, 한강 조망을 모든 조합원 세대가 완벽하게 누릴 수 있는 설계적 해법이 완성됐다“고 말했다.

앞서 DL이앤씨는 압구정5구역 공략을 위해 글로벌 설계 리더인 아르카디스, 세계 최고 권위의 초고층 구조 기술 리더 ‘에이럽(ARUP)’과의 협업을 발표한 바 있다.

DL이앤씨 관계자는 “설계 구상 단계부터 압구정5구역 현장의 숨결과 조합원의 높은 안목을 고려했고 아르카디스가 직접 설계에 참여해 완성도를 높였다”며 “압구정5구역을 대한민국을 넘어 세계적인 랜드마크로 구현해 그 어디에서도 경험하지 못한 최상위 주거 가치를 선사할 것”이라고 포부를 밝혔다.