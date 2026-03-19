무연고자, 경제 사정 어려운 저소득층 사망자 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 서울시 자치구 최초로 장례를 치르기 어려운 주민의 마지막 길까지 따뜻하게 보듬기 위한 ‘효도장례’를 본격 추진한다.

보건복지부 장사업무통계에 따르면 2020년 서울시 무연고 사망자는 670명이었으나, 2024년에는 1396명으로 두 배 넘게 늘었다.

이에 마포구는 연고가 없거나 경제적 사정으로 장례를 치르기 어려운 저소득층 사망자에게 구청장 등이 명예 상주가 되어 최소한의 장례 절차와 추모의 시간을 보장함으로써 고인의 존엄을 지키고 지역사회의 책임을 다할 예정이다.

특히 장례 절차 없이 화장 또는 매장하던 ‘직장’ 중심의 방식에서 벗어나 고인을 기리고 기억할 수 있는 추모공간을 마련해 삶의 마지막 순간까지 존중받는 따뜻한 배웅이 이뤄지도록 할 계획이다.

이를 위해 마포구는 민관 협력 기반의 장례 지원체계를 구축하고자 마포복지재단, (사)행복나눔 연예인봉사단과의 업무 협약식을 열었다.

협약으로 마포구는 효도장례 대상자의 사전 의향서를 접수해 본인의 뜻을 남길 수 있도록 하고, 대상 여부 확인 등 행정업무를 수행해 장례가 원활히 진행될 수 있도록 지원한다. 마포구로부터 대상자를 통보받은 마포복지재단은 연고자 상담과 효도장례 사업 안내, 지원대상자 결정 통보, 장례비용 지원 등의 업무를 추진한다.

지원 대상은 무연고 사망자와 함께 연고자가 시신 인수를 거부한 사망자, 실질적으로 장례를 치를 형편이 되지 않는 기초생활수급자 및 차상위계층 등이다.

효도장례를 원하는 대상자는 거주지 동주민센터에 방문하여 신청하면 된다.

박강수 마포구청장은 “마포구는 마포복지재단, 연예인 봉사단과 고인의 마지막 길을 함께하는 든든한 동행자가 되겠다”고 말했다.