올해 두 차례 연속 동결…한·미 금리차 1.25%P 유지 전쟁 여파에 인플레 변수 확대…신중 기조 이어가

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하며 통화정책의 신중 기조를 이어갔다. 중동 전쟁에 따른 국제유가 급등 등 물가 불확실성이 결정에 영향을 미친 것으로 보인다.

연준은 18일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 기준금리를 현 수준으로 유지하기로 결정했다고 밝혔다. 이에 따라 미국 기준금리는 3.50~3.75% 구간을 이어가게 됐다.

연준은 지난해 9월과 10월, 12월 세 차례에 걸쳐 각각 0.25%포인트씩 금리를 인하한 이후, 올해 1월에 이어 이번까지 두 차례 연속 금리를 동결했다. 금리 인하 사이클에 진입했지만 속도 조절에 나선 것으로 해석된다.

이번 동결 결정에는 중동 지정학적 리스크가 주요 변수로 작용한 것으로 보인다. 미국과 이스라엘, 이란 간 충돌이 격화되면서 국제유가가 상승세를 보이고 있고, 이는 향후 물가를 다시 자극할 수 있는 요인으로 지목된다.

연준 입장에서는 인플레이션이 완전히 안정되지 않은 상황에서 에너지 가격 상승까지 겹치면서 추가 인하에 신중할 수밖에 없는 환경이 조성된 셈이다.

이번 결정으로 한국과 미국 간 금리 차도 유지됐다. 한국 기준금리(2.50%)와 비교할 때 상단 기준 1.25%포인트 격차가 이어지고 있다. 금리 차 확대 우려는 일단 진정됐지만, 격차가 여전히 높은 수준인 만큼 자본 유출 압력에 대한 경계는 이어질 전망이다.

연준이 물가와 지정학 변수 사이에서 정책 속도 조절에 나선 가운데, 향후 금리 경로는 유가 흐름과 인플레이션 지표에 크게 좌우될 것으로 보인다.