한국환경보전원, 인천·경남 지역 시범 운영…5월부터 학교 배정

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국환경보전원은 기후에너지환경부와 함께 ‘2026년 환경교육사 코디네이터’ 사업을 통해 학교와 사회를 연계한 기후에너지환경교육을 지원한다고 18일 밝혔다.

‘환경교육사 코디네이터 사업’은 ‘제4차 국가환경교육계획(2026~2030)’에 따라 학교 현장에 환경교육 전문인력을 배치·양성하고, 학교와 지역사회를 연계한 지역 기반 기후·에너지·환경교육을 지원하기 위해 추진됐다.

환경교육사 코디네이터는 교육청과 환경교육사 양성기관의 협업을 통해 학교별로 배치돼 지역 환경 문제와 학교의 교육목표를 반영한 교육과정을 개발하고, 주 12시간 내외의 수업을 운영한다.

또 환경동아리 지원, 교사·학부모 연수, 교내 환경개선 프로젝트, 지역사회·학교 환경캠페인 등 지역사회와 연계한 다양한 환경교육 활동을 수행할 예정이다.

한국환경보전원은 환경교육사 코디네이터를 대상으로 ▷운영매뉴얼 안내와 사전연수 ▷사업 성과 중간점검과 전문가 자문 등을 제공해 코디네이터의 역량 강화와 체계적인 학교 현장 활동을 지원할 계획이다.

김경미 국가환경교육센터장은 “기후위기 심화로 환경교육의 중요성이 커지는 가운데, 이번 사업이 학교와 지역사회를 넘어 사회 전반의 환경인식을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 환경교육사의 실무역량을 강화하고, 체계적인 환경교육 전문인력 활용 모델을 구축하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.