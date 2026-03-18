여수상의, 미래 내일 일 경험 지원사업 100명 모집

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수상공회의소(회장 한문선)가 고용노동부와 대한상공회의소가 주관하는 ‘2026년 미래내일 일경험 지원사업(인턴형)’ 우수 운영기관에 선정됐다.

이번 사업은 취업을 준비하는 청년들이 기업 현장에서 실제 업무를 경험하며 직무 이해도와 실무 역량을 높일 수 있도록 지원하는 정부 사업이다.

올해 프로그램은 청년 100명을 대상으로 운영되며, 참여 청년들은 8주 동안 주 25시간 근무 형태로 기업 현장에서 직무 경험을 하게 된다.

직무 체험 분야는 경영·사무, 공공행정, 관광·서비스 등 다양한 분야로 구성돼 청년들이 실제 업무 환경에서 실무를 경험할 수 있도록 설계됐다.

청년들의 원활한 현장 적응을 돕기 위해 선수교육과 사전 직무 교육을 실시한 후 4월부터 8주간의 인턴십을 진행할 계획이다.

모집 대상은 만 15세~34세 이하의 미취업 청년 100명으로, 인턴십 참여 시 최대 340만원(체류지원비 포함)의 지원금을 지급 받을 수 있다.

세부 추진 내용은 향후 여수상의 홈페이지를 참조하면 된다.