[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 동구는 ‘동구 구립요양원 건립 사업’의 설계 공모 당선작을 선정하고 본격적인 건립 절차에 착수했다.

설계공모 심사 결과‘숲을 품은 정겨운 동네’가 예술·기능성을 고루 갖춘 최적의 설계안으로 뽑혔다.

당선작은‘공원 속 치유 공동체’를 주제로 공원과 연계한 자연 친화적인 건물 배치와 어르신들의 신체적 특성을 고려한 세심한 동선 계획이 높은 평가를 받았다.

총사업비 180억2000만원이 투입되는 동구 구립요양원은 동구 방축로 193(치매안심통합관리센터 내 부지)에 연면적 3480.08㎡, 지하 1층에서 지상4층 규모로 건립되며 입소 어르신들을 위한 99개의 병상을 갖춘다.

요양원은 일반 병실뿐만 아니라 치매전담실을 별도로 운영해 치매 어르신들에게 특화된 케어 서비스를 제공할 예정이다.

또한 모든 공간에 ‘배리어 프리(Barrier-Free)’설계를 적용해 거동이 불편한 어르신들이 안전하고 자유롭게 이동할 수 있도록 설계됐다.

구는 2027년 초까지 실시설계를 완료하고 같은해 상반기 착공에 들어가 2029년 상반기에 준공 및 개원을 목표로 하고 있다.

김찬진 동구청장은 “구립요양원 건립은 동구의 노인 복지 인프라를 한 단계 격상시키는 계기가 될 것”이라며 “현대식 시설을 통해 어르신들에게 최적의 돌봄을 가족들에게는 안심하고 생업에 종사할 수 있는 환경을 제공하겠다”고 말했다.