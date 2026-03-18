지난해 국립공원 방문객 약 4300만명…인구감소 15개 국립공원서 약 1조6800억원 소비

[헤럴드경제=이태형 기자] 전국 23개 국립공원에서 연간 3조5000억원의 소비가 발생해 지역경제에 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타났다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 지난해 한 해 동안 전국 23개 국립공원을 방문한 탐방객은 약 4300만명으로, 이들이 지역에서 사용한 여행 비용은 약 3조5564억원 규모로 분석됐다고 18일 밝혔다.

국립공원별로 보면, 북한산국립공원을 찾은 탐방객들이 지역에서 사용한 여행 비용이 약 6235억원 수준으로 가장 많았고, 경주국립공원은 약 3448억원, 한려해상국립공원은 약 3080억원 정도의 여행경비를 소비한 것으로 추정됐다.

특히 지리산, 설악산 등 인구감소 지역에 포함돼 있는 15개 국립공원에서 발생한 탐방객 여행 소비 규모는 약 1조6800억원으로 전체 국립공원 소비의 약 47% 수준을 차지해 지역소멸 위험지역의 경제에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

탐방객의 체류 형태에 따라 지역에서 발생하는 소비 규모에도 차이가 있는 것으로 나타났다.

전체 방문객 가운데 약 60% 정도는 당일 방문을 하는 것으로 나타났고, 약 40% 정도는 숙박을 하며 머물렀다. 특히 숙박형 방문 가운데에서는 1박 2일 형태가 가장 많았다.

이와 함께 체류 기간이 길어질수록 지역에서 소비 규모도 증가하는 경향을 보였다.

당일 방문은 탐방객 1인당 평균 약 8만원 정도를 지역에서 사용했고, 1박 2일 여행은 약 16만원, 2박 3일은 23만원, 3박 4일 이상 장기 체류의 경우에는 약 35만원의 소비가 이뤄진 것으로 나타났다.

국립공원공단은 이번 분석 결과를 바탕으로 탐방객이 지역에서 더 오래 머무르며 자연과 지역 문화를 함께 체험할 수 있도록 체류형 탐방 프로그램을 확대할 계획이다.

이를 위해 지역 관광자원과 연계한 생태관광 프로그램을 운영하고, 숙박형 관광을 지속적으로 확대하여 국립공원 탐방이 지역 관광과 자연스럽게 연결될 수 있도록 지원할 예정이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원을 찾는 탐방객은 자연을 즐기는 방문객인 동시에 지역경제에 활력을 불어넣는 중요한 생활 인구”라며 “앞으로도 국립공원 방문이 지역 관광과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 다양한 정책을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.