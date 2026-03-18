대한전선 창립 85주년 기념사

송종민(사진) 대한전선 부회장이 창립 85주년을 맞은 18일 “케이블 산업의 역할과 책임이 커지고 있다”며 “다음 100년을 바라보고 준비해야 할 적기”라고 말했다.

이날 송 부회장은 임직원 기념사를 통해 “대한전선은 1941년 최초의 전선회사로 출발해 도시와 공장, 바다와 대륙을 연결하며 대한민국 전력 산업의 기반을 구축해 왔다”며 이같이 밝힌 뒤, “대한전선이 개발한 기술과 제품은 국내외 전선 산업의 발전을 이끌며 업계의 기준이 되어 왔다”고 말했다.

이어 85년 성장의 원동력으로 임직원의 헌신을 언급하며, 감사의 뜻을 전했다. 송 부회장은 “세대를 넘어 기업의 이름과 신뢰를 이어올 수 있었던 것은, 세계 곳곳을 누비며 대한전선의 이름을 알려온 임직원들의 노력과 헌신이 있었기에 가능했다”고 강조했다.

특히 올해는 호반그룹이 대한전선을 인수한 지 5년째다. 숭 부회장은 호반그룹 편입 이후, 영업이익 연평균성장률(CAGR) 34.4%를 기록하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤘다고 강조했다. 대한전선 관게자는 “확대되는 해저 및 HVDC 사업에 대응하기 위해 해저케이블 생산 및 시공 역량을 확보하는 동시에, 남아공과 베트남 등 현지 법인의 생산 설비 고도화를 위한 투자도 지속하고 있다”고 설명했다.

박혜원 기자