30대 친모 아동학대 치사 혐의, 구속영장 초교 입학 시기인데 등교 안해 경찰 신고 연인 30대 남성도 시신 유기 혐의 체포

[헤럴드경제=한지숙 기자] 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 뒤 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 여성이 경찰에 붙잡혀 조사를 받고 있다.

경기 시흥경찰서는 아동학대 치사 혐의로 체포한 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 18일 밝혔다.

A 씨는 2020년 2월 당시 3살이던 친딸 B 양을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A 씨를 도와 안산시 소재 야산에 B 양의 시신을 유기한 혐의(시신 유기)를 받는 30대 남성 C 씨도 체포해 조사하고 있다.

당시 C 씨는 A 씨와 연인 관계였으며 B 양의 친부는 아닌 것으로 조사됐다.

경찰은 최근 한 초등학교 측으로부터 B 양이 입학 시기가 됐음에도 등교하지 않고 있다는 신고를 받고 수사에 나섰다.

이어 지난 16일 오후 9시 30분쯤 아동학대 혐의로 A씨를 긴급체포한 경찰은 이날 오전 A씨가 사망 정황 등을 추가로 진술하면서 아동학대 치사로 혐의를 변경했다.

경찰 관계자는 “시신이 유기된 것으로 추정되는 야산을 수색할 방침”이라고 말했다.