당 지도부 향해 ‘무능·무책임’ 직격 비판 대구 현역 컷오프 조짐…충북 ‘私천’ 논란

국민의힘 쇄신과 변화를 촉구하며 공천 신청을 거듭 미뤄오던 오세훈 서울시장이 결국 후보 등록을 마쳤으나 장동혁 지도부를 향해 “무능을 넘어 무책임하다”고 질타하는 등 당내 긴장감이 여전히 팽배하다. 대구시장, 충북지사 등 공천을 둘러싼 파열음도 갈수록 거세지는 상황이다.

18일 정치권에 따르면 오 시장은 전날 오후 긴급 기자회견을 열고 “선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보에 등록한다”며 “당의 혁신을 추동하고 비상대책위원회에 버금가는 혁신선대위도 반드시 관철할 것”이라고 밝혔다. 오 시장은 그간 장동혁 대표에게 혁신선대위 구성과 인적 청산 등을 요구하며 후보 등록을 거부해 왔으나 세 번째 등록 마감 직전에야 출마를 결정했다.

하지만 오 시장의 후보 등록은 갈등 종식이 아닌 본격적인 내부 투쟁의 시작이라는 분석이 지배적이다. 오 시장은 “장 대표가 극우 유튜버와 결별하지 못하고 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”며 지도부를 정면비판하기도 했다.

당 지도부와 오 시장 사이 감정의 골은 깊어질 대로 깊어진 모양새다. 당권파인 김민수 최고위원은 오 시장을 향해 “이제라도 자해 행위를 멈추라”며 불쾌감을 감추지 않았다.

문제는 공천을 둘러싼 잡음이 서울뿐 아니라 영남과 충청권 등 전국 단위로 확산하면서 당 전체에 사분오열의 조짐을 드리우고 있다는 점이다. 특히 이정현 공천관리위원장의 고강도 인적 쇄신 방침이 당내 반발의 기폭제가 됐다.

부산에서는 이 위원장이 박형준 현 시장을 컷오프하려다가 공관위원들의 집단 이탈로 회의가 파행되는 소동이 벌어졌다. 결국 박 시장과 주진우 의원의 양자 경선으로 가닥이 잡혔지만 공관위 내부의 난맥상을 고스란히 노출했다는 평가다.

대구 역시 폭풍전야다. 이 위원장이 현역 의원 컷오프 가능성을 내비친 가운데 대구 의원들은 장 대표를 직접 만나 강력한 항의의 뜻을 전달하기로 했다.

충북지사 공천은 ‘사천’ 의혹까지 불거지며 진흙탕 싸움으로 번졌다. 김영환 현 지사가 컷오프된 후 김수민 전 의원이 추가 등록하자 경쟁 후보들이 반발하고 나선 것이다. 조길형 전 충주시장은 “이 당은 저를 인정하지 않으며, 제가 있을 곳도 아닌 것 같다”며 예비후보직을 던졌다. 윤희근 전 경찰청장은 “일체의 선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 갖겠다”고 밝혔다.

한편 국민의힘 공천관리위원회는 이날 경기 용인(이상일), 성남(신상진), 안산(이민근), 남양주(주광덕), 김포(김병수), 경남 김해(홍태용), 서울 강동(이수희), 충남 천안(박찬우) 기초단체장 후보를 단수 추천했다. 천안의 박 후보를 제외하면 모두 현직 단체장이다. 김해솔 기자