세계 최초 3D 회전형 HIFU 기술…얼굴 윤곽에 맞춘 입체 관리

[헤럴드경제=강승연 기자] 이그니스가 프리미엄 홈케어 뷰티 디바이스 브랜드 ‘엑쎄라피(EXERAPY)’를 론칭하고, 첫 제품 ‘엑쎄라피 써클샷(사진)’의 사전 예약 판매를 18일부터 시작했다고 밝혔다.

써클샷은 세계 최초 3D 회전형 HIFU(고강도 집속 초음파) 기술이 특징이다. 기존 HIFU가 점·선 단위 에너지 전달에 그쳤다면 회전형 구조로 점·선·면을 아우르는 3D 입체 에너지 전달이 가능하다.

독자 기술 3D TLF Technology를 더해 타이트닝·리프팅·필 3가지 케어를 동시에 구현한다. 지난 16일 브랜드 론칭 기념 판매에서는 3차 물량이 완판됐다.

한편 이그니스는 랩노쉬·한끼통살 등 식품 브랜드를 운영해온 라이프스타일 기업이다. 이번 론칭으로 뷰티 디바이스 시장에 진출했다.

이정호 이그니스 본부장은 “신뢰할 수 있는 기술을 기반으로 차별화된 홈케어 경험을 제공할 것”이라고 말했다.