교통·안전·주거 분야 생활 편의 개선 국토·교통, 도로·모빌리티 2개 사업

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 인공지능(AI) 기술을 실제 생활에 빠르게 적용하기 위해 ‘국토교통 AI 전환(AX·AI Transformation) 사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 11개 부처가 합동 추진 중인 ‘AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX-스프린트(Sprint))’의 일환으로, 국토부는 이날 비상경제장관회의에서 논의된 추진계획에 따라 내일부터 4월 20일까지 사업 공고를 시작한다.

국민 생활과 밀접한 국토, 교통, 도로 등 분야에서 단기간 내 시장에 출시할 수 있는 AI 기술 적용 제품·서비스의 개발과 상용화 지원이 목표다.

국토부는 지원분야에 따라 ‘국토·교통’과 ‘도로·모빌리티’ 2개 사업으로 나눠 추진하며, 기술 성숙도가 실험 단계의 검증을 넘어 상용화 직전에 도달한 제품·서비스 25개 이상 과제를 선정해 총 750억원(2026년 600억원, 2027년 150억원)을 지원할 예정이다.

국토·교통(AI 응용제품 신속상용화 지원사업) 분야는 도로·모빌리티를 제외한 국토교통 전 분야로, 디지털트윈 국토, 도시공간정보, 건축·주거 환경, 사회기반시설(SOC) 결함 예측·진단, 건설현장 안전, 건설시공 및 재료, 철도, 항공, 물류 등이 포함된다.

도로·모빌리티(디지털도로 AI 신기술 지원사업) 분야는 위험재난 대응 및 선제적 안전관리, 도로 시설물 유지관리 최적화·자동화, 교통운영 지능화, 모빌리티 서비스 최적화 등이 포함된다.

세부 지원내용은 지원유형에 따라 구분되며, AI 응용 제품이나 서비스를 보유한 기업(컨소시엄 가능, 주관기관은 반드시 영리기업이어야 함)은 사업에 신청할 수 있다.

국토부는 오는 31일 해당 사업에 관심이 있는 국토교통 분야 기관·기업 등을 대상으로 사업설명회를 개최하고, 2개 사업에 대한 세부 지원내용과 후속 지원방안 등에 대해 상세히 설명할 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 “이번 AX-Sprint 사업을 통해 기업이 보유한 혁신적인 AI 기술이 실제 산업 현장과 국민 생활에 신속히 적용될 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “역량 있는 기업의 많은 관심과 적극적인 참여를 기대한다”고 밝혔다.