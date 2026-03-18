젠슨 황 “2주 전과 상황 달라…공급망 다시 가동되기 시작” “중국서 AI 칩 시장 규모 최대 500억달러 이를 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 중국 고객을 대상으로 한 H200 AI 반도체 공급을 재개하기 위한 절차에 들어갔다. 최근 2주 사이 미국 정부로부터 많은 승인과 중국 고객들의 주문을 확보하면서 글로벌 AI 반도체 시장의 긴장이 완화됐다는 관측이 나온다.

영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 17일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 회사의 연례 GTC 콘퍼런스에서 올해 초 규제 승인 불확실성으로 인해 협력사들에 생산 중단을 요청했던 H200 AI 칩의 중국 판매용 생산을 다시 시작했다고 밝혔다.

황 CEO는 “우리는 중국 내 많은 고객들에 대해 H200 수출 허가를 받았다”며 “많은 고객으로부터 구매 주문을 받았고, 현재 생산 재가동 절차를 진행하고 있다”고 말했다. 이어 “상황은 2주 전과는 다르다”며 “우리 공급망이 다시 가동되기 시작하고 있다”고 덧붙였다.

황 CEO는 “트럼프 대통령의 의도는 미국이 리더십 위치를 유지하고 엔비디아의 최고 기술에 대한 접근권을 가져야 한다는 것”이라며 “하지만 동시에 우리가 전 세계에서 경쟁하고, 그런 시장들을 불필요하게 내주지 않기를 바라고 있다”고 말했다.

그러면서 그는 “중국에서 AI 칩 시장 규모가 최대 500억달러에 이를 수 있다”고 설명했다. 이는 시가총액 4조5000억달러 규모의 엔비디아에 상당한 수익원이 될 수 있다.

엔비디아의 고성능 AI 가속기 제품인 H200은 데이터센터에서 대규모 AI 모델을 구동하는 데 활용된다.

엔비디아는 도널드 트럼프 미국 대통령의 대중 무역정책 변동성 속에서, 거의 1년 동안 중국 시장에 대한 첨단 AI 칩 접근권을 회복하기 위해 분투해왔다. 미국 정부는 중국으로의 첨단 반도체 수출을 제한해 왔고, 중국도 자체 규제와 승인 절차로 맞서면서 양국 간 기술 교역은 불확실성이 컸다.

도널드 트럼프 행정부가 엔비디아와 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)에 대해 성능이 제한된 AI 칩의 중국 수출을 일부 허용하면서 시장 재진입 여건이 개선됐다. 대신 미국 정부는 이 판매 수익의 25%를 가져간다.

엔비디아는 이 합의 이후 H200 생산을 재개했지만 미국의 국가안보 관련 수출 허가 심사가 예상보다 길어졌고, 중국 정부 역시 대규모 수입 승인에 신중한 태도를 보이면서 난관에 부딪친 바 있다. 이후 엔비디아는 다시 생산을 중단했다.

FT는 “황 CEO의 이번 발언은 알리바바와 바이트댄스 같은 중국 기술 대기업들이 조만간 엔비디아의 AI 기술에 다시 접근할 수 있음을 시사한다”며 “다만 칩 수입을 위해서는 여전히 중국 규제당국의 승인이 필요하다”고 전했다.