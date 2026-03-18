대현산·금호산·매봉산 유아숲체험원 운영

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구는 아이들이 숲에서 뛰어놀며 자연을 체험할 수 있는 유아숲체험원3개소 운영을 본격 개시한다고 밝혔다.

성동구 유아숲체험원은 대현산, 금호산, 매봉산 총 3개소가 조성되어 있으며 각 시설은 약 5000㎡ 이상의 규모로 야외 체험학습장과 대피시설, 안전시설 등을 갖춘 자연 체험 공간이다. 특히, 지난해 금호산과 대현산 유아숲체험원을 재정비해 낡은 목재 놀이시설을 교체하고 미끄럼 방지 조치와 동행가든을 조성하는 등 더욱 쾌적하고 안전한 놀이환경을 조성했다.

각 유아숲체험원에는 전문자격을 갖춘 유아숲지도사가 상주하며 계절별 맞춤 프로그램을 운영하고 있다. 아이들이 숲과 자연을 직접 경험하며 흥미를 느낄 수 있도록 다양한 놀이 중심 활동을 지도한다.

올해는 특히 정원처방 프로그램을 더욱 확대하여 서울형 정원처방 매뉴얼에 기반한 프로그램을 운영함으로써 유아의 정신적·육체적 건강 증진을 지원한다.

유아숲체험원 정기 이용대상은 지난 2월 13일부터 모집을 통해 유치원 및 어린이집 총 28개 기관이 선정됐다. 이 밖에도 수시 유아숲체험 프로그램 이용은 서울시 공공예약시스템(http://yeyak.seoul.go.kr)을 통해 오는 4월 1일부터 신청할 수 있다.

구 관계자는 “다양한 산림교육을 통해 아이들이 숲과 자연을 더 가까이에서 경험할 수 있도록 세심한 노력을 기울일 것”이라고 말했다.