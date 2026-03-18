1396서울교육 콜센터 긴급 대응반 운영 중동 귀국 학생 심리지원·돌봄 지원도

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 현지에서 귀국한 학생들이 학교생활에 복귀할 수 있도록 지원한다.

서울시교육청은 17일 ‘중동전쟁 관련 귀국 학생 지원 원스톱 대응 체계 운영계획’을 수립하고 긴급 대응 지원에 나선다고 밝혔다.

특히 귀국 학생의 신속한 학교 적응을 돕기 위해 ‘원스톱 대응체계’를 운영한다. 최근 이스라엘-이란 중동 전쟁 등으로 어려움을 겪는 학생들이 귀국 즉시 학교에 복귀해 적응할 수 있도록 교육행정 절차 정보를 안내하고 학교 복귀 시간을 최소화하겠다는 방침이다.

또 1396서울교육 콜센터를 통해 긴급 대응반을 운영한다. 귀국 학생과 학부모는 서울교육 콜센터를 통해 교육행정 절차를 안내 받게 된다.

부서 협업을 통해 학생들의 심리지원과 돌봄 등 지원한다. 귀국한 학생들은 외국 정규학교 재학을 증명하는 학생증 등을 제출하면 재취학 여부와 학년이 결정되게 된다. 이들은 학교 적응을 위한 학생 마음 상담, 초등돌봄 프로그램 참여, 심리상담 등을 받을 수 있다.

정근식 서울시교육감은 “갑작스럽게 귀국한 학생들이 하루빨리 일상으로 돌아와 안정적인 학교생활을 할 수 있도록 교육청이 할 수 있는 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “학생 한 명 한 명이 든든한 울타리 안에서 보호받을 수 있도록 촘촘한 지원망을 운영할 것”이라고 말했다.