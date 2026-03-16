[헤럴드경제=이명수 기자] 고용노동부가 직원 사망 사건이 잇따라 발생한 국내 대형 회계법인 삼정KPMG에 대해 지난 12일부터 기획감독에 착수했다고 16일 밝혔다.

앞서 삼정 소속 30대 남성 회계사 A씨가 지난 6일 숨지는 사건이 발생했다. A씨는 시니어 매니저 직급으로, 현장 감사 실무를 총괄하는 역할을 해왔다. A씨가 숨진 뒤 온라인 커뮤니티를 중심으로 장시간 노동이 사망 원인이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

지난해 11월에도 또 다른 시니어 매니저 B씨가 숨진 것으로 알려졌다.

삼정은 재량근로시간제와 선택적 근로시간제를 운영 중이다. 하지만 최근 과도한 업무량으로 주 80시간 이상 근무하면서 실제 연장근로를 입력하지 못하게 하는 등 편법 운영 의혹이 불거진 상태다.

노동부는 이번 감독을 통해 재량근로제와 선택적 근로시간제 운영이 적정한지 여부를 중심으로 포괄임금 오남용, 휴가·휴게·휴일 부여 등 노동관계법 전반에 대해 집중적으로 들여다볼 계획이다.

법 위반 사항이 확인되는 경우 엄정 조치할 방침이다.

권창준 노동부 차관은 “청년 회계사의 안타까운 죽음에 깊은 애도를 표한다”며 “과도한 장시간 노동이 노동자의 건강과 생명을 위협하는 일이 더 이상 반복되지 않도록 법 위반 사업장에 대해 엄정 대응하고, 장시간 노동 관행을 바로잡아 청년 전문직을 포함한 모든 일하는 사람의 건강한 근로환경 조성에 역량을 집중하겠다”고 말했다.