베트남전 참전, 청룡제2호작전 등 임무 완수 1987년 해병대사령부 재창설 기여

[헤럴드경제=전현건 기자] 성병문 제16대 해병대사령관(예비역 해병중장)이 16일 향년 96세의 나이로 별세했다.

고(故) 성 사령관은 1930년 경남 창녕에서 태어나 해군사관학교 11기로 임관한 후 연평부대장 2훈단장, 해군 제2사관학교장, 제1사단장, 해군 제2참모차장(제16대 해병대사령관)을 역임한 바 있다. 전역 후에는 대한건설협회 상근부회장으로 활동했다.

성 사령관은 청룡부대 중대장으로 1965년 9월부터 1966년 7월까지 베트남전에 참전해 청룡 제2호 작전(투이호아지구 전투) 등 많은 전투에서 임무를 완수했으며 해병대 제1사단장 재직 당시에는 월성 대간첩작전을 성공적으로 완수해 충무무공훈장을 받았다.

해군 제2참모차장 시절에는 해군에 통폐합된 해병대사령부 재창설의 필요성을 역설하며 1987년 해병대사령부 재창설에 기여했다.

성 사령관의 유족으로는 아들 성용기씨, 성양기씨와 딸 성양숙씨가 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장이다.

영결식은 오는 18일 오전 서울아산병원에서 해병대장으로 열릴 예정이며 봉안식은 18일 오후 국립서울현충원에서 거행된다.