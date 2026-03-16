국내 최대 인프라 갖춘 광양항에서 1100t 엘앤지 정박 중 급유

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 여수광양항만공사(YGPA)는 최근 이틀 간 광양항 자동차부두에서 정박 중 충전 작업인 LNG 벙커링을 성공적으로 수행했다고 밝혔다.

이번 LNG 벙커링은 자동차 운반선(현대글로비스)을 대상으로 해상 STS(Ship-to-Ship) 방식으로 진행돼 약 1100톤(t) 규모의 LNG 연료를 공급했다.

선박 간 연료 공급과 자동차 하역 작업을 동시에 수행해 항만 체류 시간을 최소화하며 벙커링 작업을 수행했는데, 우리나라도 국내 항만에서 벙커링을 시도하기 시작했다.

광양항은 국내 최대 규모의 LNG 저장 및 공급 인프라가 구축된 항만으로 LNG 벙커링을 수행하기 위한 최적의 기반 시설을 갖추고 있다는 평가를 받고 있다.

광양항만공사는 이번에 첫 광양항 LNG벙커링 작업의 성공적인 운용을 바탕으로 향후 친환경 선박 연료 공급 기능을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

황학범 광양항만공사 사장 직무대행은 “앞으로도 친환경 선박 연료 공급 거점 항만으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.