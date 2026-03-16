‘한일 신산업 무역회의’ 개최 양국 경제계 80여명 참석 논의 결과 5월 한일경제인회의 안건 상정

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국무역협회(KITA)는 16일 일본 도쿄 경단련회관에서 한일경제협회, 일한경제협회, 일한산업기술협력재단과 공동으로 ‘제26회 한일 신산업 무역회의’를 개최했다고 밝혔다.

1999년 출범한 ‘한일 신산업 무역회의’는 양국 경제계가 산업·경제 분야의 공동 과제를 점검하고 협력 방안을 모색하는 민간 협력 플랫폼이다.

이번 회의는 한·일 양국의 산업 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 올해는 ‘한·일이 함께 나아가는, NEXT STEP’을 주제로 열렸으며 양국 정부와 기업, 기관, 학계 관계자 등 약 80명이 참석했다.

한국 측 의장인 이인호 한국무역협회 부회장은 개회사에서 “한·일 경제협력은 지금 중요한 전환점에 서 있다”며 “환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 한·일 자유무역협정(FTA) 등을 통해 미래 통상 질서를 함께 설계하고 그 성과를 실질적인 성장과 안정으로 연결할 필요가 있다”고 밝혔다.

이어 “에너지와 공급망, 연결 인프라 등 국민의 일상과 맞닿은 분야에서 협력이 축적될 때 한·일 협력이 보다 입체적인 구조로 발전할 수 있다”며 민생과 산업을 아우르는 협력의 중요성을 강조했다.

일본 측 의장인 아소 유타카 아소시멘트 회장도 “지정학적 불안이 고조되는 상황에서 한·일 양국은 에너지와 공급망 분야에서 공통의 도전에 직면해 있다”며 “안정적인 한·일 관계를 기반으로 새로운 협력 가능성을 발굴하고 이를 실질적인 행동으로 옮겨야 할 시점”이라고 말했다.

이날 회의에서는 ▷공급망·에너지 ▷스타트업 ▷관광·인적교류 ▷에이지테크 등 분야를 중심으로 양국 협력 방안이 논의됐다.

가노 이사오 일본국제교류센터 이사장은 공급망과 에너지, 인구 감소 문제 등 양국이 직면한 공통 과제를 해결하기 위한 전략적 협력 필요성을 강조했다. 권순박 SBJ은행 대표이사는 기술 패권 경쟁 시대에 스타트업이 미래 경쟁력의 핵심 축이라며 한국의 디지털 역량과 일본의 제조 기반을 결합한 협력 모델을 제시했다.

또 이나미네 나츠키 오키나와현 서울사무소 소장은 코로나19 이후 양국 관광 교류가 빠르게 회복되고 있다며 활발한 인적 교류가 경제 협력 확대의 기반이 될 수 있다고 밝혔다. 김영선 경희대 노인학과 교수는 인공지능(AI)과 첨단 기술을 활용해 초고령 사회 문제를 새로운 산업 혁신의 기회로 전환해야 한다고 제안했다.

이날 논의된 주요 내용은 오는 5월 도쿄에서 열리는 ‘제58회 한일경제인회의’의 주요 안건으로 상정돼 보다 심층적인 논의가 이어질 예정이다.

한국무역협회는 이번 회의를 계기로 한·일 협력을 민생과 신산업 전반으로 확대하고 이를 CPTPP와 한·일 FTA 협의의 동력으로 발전시켜 나갈 계획이다.