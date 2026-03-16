[헤럴드경제=이원율 기자]오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 4강에서 팀의 패배로 여정을 멈추게 된 데 대해 짙은 아쉬움을 표했다.

베네수엘라는 일본을 꺾고 WBC 4강에 합류했다. 15일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 대회 8강전에서 8-5로 짜릿한 역전승을 일궜다.

일본 매체들에 따르면 오타니는 경기 후 “정말 분하다”며 “결국 마지막에 상대의 힘에 밀린 느낌”이라며 아쉬워했다.

그는 “전체적으로 다 밀렸다고 생각하지는 않는다”며 “이길 수 있는 요소도 충분히 있었던 만큼 무척 아쉬운 경기”라고 입술을 거듭 깨물었다.

그러면서도 “이제 막 대회가 끝났기에 당장 다음을 생각하기는 어렵지만, 국가대표의 일정은 계속될 것”이라며 “어린 선수들이 한층 성장해 다시 돌아올 것이다. 선수들에게 ‘다시 만나자’고 이야기했다”고 다음을 기약하는 일도 잊지 않았다.

오타니는 1회말 1번 타자로 나서 베네수엘라 선발 랜저 수아레스(보스턴 레드삭스)를 상대로 동점 솔로 아치를 그린 바 있다.

한편 베네수엘라는 2009년 대회 이후 17년 만에 WBC 준결승에 올랐다.

당시 베네수엘라는 한국과의 준결승에서 2-10으로 패배한 바 있다.

베네수엘라는 17일 같은 장소에서 열리는 이탈리아와 준결승전에서 사상 첫 결승 진출에 도전하게 된다.

이탈리아는 사상 최초로 WBC 준결승에 진출했다. 이탈리아의 종전 WBC 최고 성적은 2023년 대회 8강이었다. 당시 8강전에서 일본에 3-9로 패해 탈락했었다.

이번 대회 4강은 이탈리아-베네수엘라, 도미니카공화국-미국 경기로 열린다.