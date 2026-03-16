류재철 LG전자 CEO 경쟁력 강조 70년 생활데이터 축적 등 차별점

류재철(사진) LG전자 최고경영자(CEO)가 엔비디아·구글과의 전략적 파트너십을 강조하며 LG전자 로봇의 차별화된 경쟁력을 강조했다.

류 CEO는 16일 자신의 링크드인 게시글을 통해 “LG전자는 70년에 가까운 세월 동안 가전·고객 서비스 사업에서 깊은 ‘생활 데이터’를 쌓아왔다”며 “우리는 가정 서비스에서의 전문가”라고 밝혔다.

LG전자는 지난해 인수한 베어로보틱스, 계열회사 ‘로보스타’를 통해 스마트공장 등 산업 현장에서의 전문 역량을 강화하고 중국 휴머노이드 기업 애지봇(AgiBot)과의 피규어 인공지능(AI) 투자 확대로 소프트웨어·하드웨어 역량을 가속화하고 있다.

류 CEO는 “구글 제미나이로 맥락적 이해를 높이고, 엔비디아의 아이작 플랫폼과 협력해 디지털 트윈 환경에서 로봇을 훈련하고 테스트하고 있다”며 “로봇 공학에 최적화된 수직 통합 하드웨어와 소프트웨어의 지원을 받아 강력한 온디바이스 AI 기능을 확보했다”고 강조했다.

LG전자는 상업용·전문 서비스 로봇에서 시작해 가전제품을 로봇 설루션으로 발전시킬 계획이다. 류 CEO는 “우리의 로드맵은 명확하다”며 “궁극적으로 ‘우주의 전도체’ 역할을 하는 로봇을 도입해 가정 전체를 조율할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

LG전자는 현재 홈 로봇 ‘LG 클로이드’를 중심으로 로봇 사업을 확대하고 있으며, 로봇용 액추에이터 등 핵심 부품 개발도 진행 중이다. 류 CEO는 지난 11일부터 사흘간 중국 상하이를 방문해 애지봇 경영진과 휴머노이드 로봇 기술 동향을 살피고 협력 가능성을 논의했다.

아울러 그는 AI(인공지능), 로봇 기술 발전의 한계를 지적하는 ‘모라벡의 역설(Moravec’s Paradox)’도 언급했다. 류 CEO는 70년 가까운 가전사업에서 축적하고 있는 생활환경 데이터가 홈로봇 분야에서 모라벡의 역설을 깨트릴 수 있는 열쇠가 될 것으로 자신했다. 모라벡의 역설이란, 손가락으로 물건을 집거나 의사소통 등 인간에게 쉬운 것은 컴퓨터에 어렵고 복잡한 수학계산 등 인간에게 어려운 것은 컴퓨터에게 쉬운 현상을 가리킨다. 서경원 기자