거래대금 79조→38조, 50% 급감 예탁금도 5거래일 만에 12조 감소 ETF 주도 금융투자도 순매도로 전환 “유가·환율 안정없인 증시 불안 지속”

중동사태가 장기화하면서 투자 심리도 위축되는 흐름이다. 역대 최고치를 기록했던 거래대금이 급감한 게 대표적 예다. 유가와 환율의 불안정성 속에 추이를 관망하는 이들이 늘어난 것으로 풀이된다.

16일 한국거래소에 따르면 코스피·코스닥·코넥스를 합산한 국내 증시 거래대금은 12일 37조7190억원의 거래대금을 기록한 데 이어 13일엔 38조1176억원으로 집계됐다. 4일 79조4720억원까지 치솟았던 거래대금에서 약 52.05%나 급감한 결과다. 이달(3일~13일) 일평균 거래대금(51조5940억원)은 물론 지난달 일평균 거래대금(46조860억원)보다 낮은 수준이다.

거래대금은 코스피가 하루에만 10% 안팎의 극심한 변동성을 보였던 3~4일을 기점으로 줄어드는 흐름이다. 미국·이란 전쟁 여파로 코스피의 변동성이 확대되자 투자자들이 신중한 투자 성향을 보이는 것으로 보인다.

투자 대기자금인 투자자예탁금도 감소세다. 금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 12일 기준 120조1462억원을 기록했다. 4일 사상 최고치(132조682억원)를 기록했던 투자자예탁금이 5거래일 만에 약 12조원 가까이 줄었다. 최근 투자자예탁금은 코스피 상승과 함께 꾸준히 증가해 왔다. 1월 27일에는 사상 처음 100조원을 돌파했고, 이달 3일과 4일에는 각각 120조원과 130조원도 넘어섰다.

전체적인 투자 동향에서도 투자 심리가 위축되는 흐름이 감지된다. 수급에선 ‘큰 손’인 기관과 외국인의 매도세가 두드러졌다. 이달 들어 외국인과 기관은 각각 12조8756억원, 2조7880억원을 순매도했다. 지난달 기관과 금융투자는 각각 15조6265억원, 17조8866억원을 순매수했지만 이달 들어 ‘팔자’로 전환했다. 개인의 상장지수펀드(ETF) 매수세가 반영되는 금융투자는 이달 들어 13일까지 국내 증시에서 2조2407억원 순매도했다.

전문가는 단기적인 종전 선언만으로는 시장 불안을 잠재우기 어렵다는 분석이다. 유가와 환율이 동시에 안정돼야 금융시장 변동성도 진정될 수 있다는 의미에서다. 김두언 하나증권 연구원은 “중동사태가 2단계 국면에 진입하면서 시장은 권력 공백이 아닌 체제 보존형 강경 대응을 가격에 반영하기 시작했다”며 “핵심 변수는 충격이 ‘국제유가→환율→외국인 수급’으로 얼마나 깊게 확산되느냐”라고 짚었다.

김종민 삼성증권 연구원도 “이번 사태의 실질적인 종전 조건은 결국 호르무즈 해협의 원활한 통항 보장”이라며 “단기적인 종전 선언이 나오더라도 원유 시장 안정이 이뤄지기 전까지 중동 지정학적 불안은 상존할 것”이라고 말했다. 이어 “대외 변수에 민감한 코스피 시장은 당분간 방향성을 잡기 어려운 국면이 이어질 것”이라고 전망했다.

다만 증시의 기초 체력은 여전히 견조하다는 평가다. 조준기 SK증권 연구원은 “최근 증시가 가파른 조정을 겪는 와중에도 국내 기업의 이익 추정치는 계속 상향 조정되고 있다”며 “엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스인 GTC나 마이크론 실적 등 긍정적인 이벤트가 이어질 경우 최근 조정으로 낮아진 밸류에이션이 다시 주목받을 수 있다”고 말했다.

정해창 대신증권 연구원은 “코스피 지수가 고점 대비 20% 급락하면서 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 8.51배 수준까지 낮아졌다”며 “선행 PER 8배 이하 구간은 펀더멘털 대비 과도하게 하락한 ‘언더슈팅’ 구간으로 판단한다”고 말했다. 문이림 기자