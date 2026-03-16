경기시청자미디어센터와 업무협약

LG헬로비전은 시청자미디어재단 경기시청자미디어센터와 지역 밀착형 ‘인공지능(AI) 상생 교육’을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 토대로 급변하는 AI 환경에서 지역 취약계층과 소상공인이 소외되지 않도록 맞춤형 AI 교육 프로그램을 제공하고, 지역 밀착형 디지털 상생 모델을 구축하겠단 목표다.

이번 협약식은 지난 12일 경기도 남양주시에 있는 경기시청자미디어센터에서 임성원(왼쪽) LG헬로비전 상무, 성경훈(오른쪽) 경기시청자미디어센터장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 ▷지역별 특화 AI 교육 프로그램 시범운영 ▷디지털 취약계층 대상 AI 활용 역량 강화 ▷지역 인프라 기반 사회공헌 활동 등에 힘을 모으기로 했다.

앞서 지난 3일 경기도 남양주시에서는 ‘우리동네 소상공인 AI 디지털 교실’이 운영됐다. 이는 소상공인이 AI를 활용해 홍보용 숏폼 영상을 제작하고, 이를 가게 홍보에 활용하는 실습 위주의 교육이다. 아울러 지난 10일 경기도 부천시에서는 한국펄벅재단과 함께 ‘결혼이주여성 AI 디지털 교실’을 열어 다문화 가정의 한국 사회 적응을 돕는 교육이 이뤄졌다.

양사는 이번 3월 시범 사업의 성과를 바탕으로 오는 5월 2회차 교육을 이어갈 계획이다. 더불어 LG헬로비전은 정부의 디지털 포용 정책 기조에 맞춰 교육 프로그램과 대상 지역을 경기 전역으로 확대한단 방침이다. 차민주 기자