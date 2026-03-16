귀국편과 경유편까지 확대

삼성화재가 해외여행보험의 항공기 지연·결항 ‘지수형’ 보장 범위를 귀국편과 경유편까지 확대했다고 16일 밝혔다.

삼성화재는 지난해 2월 업계 최초로 국내 출국 항공기의 지연·결항을 보장하는 ‘출국 항공기 지연·결항 보상(지수형) 특약’을 출시한 데 이어, 이번엔 귀국편과 경유편까지 보장하는 ‘항공기 지연·결항 보상(지수형)(국내 출국 제외) 특약’을 새롭게 선보였다.

‘지수형’ 보상은 항공기 지연 시간을 기준으로 보험금을 지급하는 방식이다. 기존 ‘실손형’ 담보는 지연으로 발생한 식비나 숙박비 등의 영수증을 제출해야 했지만, ‘지수형’ 담보는 항공지연 증명서 외 별도의 비용 증빙 없이도 약정된 금액을 받을 수 있어 편의성이 높다.

보상은 항공기가 2시간 이상 지연되거나 결항할 때 정액으로 지급한다. 지연 시간에 따른 비용 발생 규모를 고려해 차등 지급되며, 6시간 이상 지연되거나 결항 시 최대 20만원까지 보장한다.

기존 출국편 보장에 이번 특약이 더해지면서, 고객은 출국부터 귀국·경유까지 전 여정에서 항공기 지연 시간에 따른 정액 보상을 받을 수 있게 됐다. 해외여행 전 여정에 지수형 방식의 항공기 지연 보장을 제공하는 곳은 삼성화재가 유일하다.

삼성화재 관계자는 “해외여행보험에서 지수형 항공기 지연 보장을 업계 최초로 도입한 이후 고객의 보상 절차 편의성을 높이는 데 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 디지털 기반의 간편한 보상 서비스를 통해 고객 경험을 지속해서 개선해 나가겠다”고 말했다. 박성준 기자