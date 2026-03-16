- ‘종합교육연수원·지능형과학실ON’ ePRIVACY 인증 획득

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학창의재단은 운영 중인 ‘종합원격교육연수원’ 및 ‘지능형과학실ON’ 두 개 웹사이트가 개인정보보호 우수 사이트 인증(ePRIVACY)을 획득했다고 밝혔다.

개인정보보호 우수 사이트 인증(ePRIVACY)은 개인정보보호협회(OPA)가 웹사이트의 개인정보 보호 활동과 관리 수준을 평가하여 우수한 사이트에 부여하는 인증 제도다.

이번 인증심사는 각 웹 사이트의 ▷개인정보 생명주기 ▷개인정보 관리적 보호조치 ▷개인정보 기술적 보호조치 등 총 3개 분야 25개 항목을 대상으로 서류심사와 현장심사 등을 통해 진행됐다.

두 웹사이트 모두 ‘적합’판정을 받아 개인정보보호법의 취지에 따라 개인정보가 적절하게 보호‧관리되고 있음이 확인되었으며, 인증 유효기간은 1년이다.

재단은 그동안 경영진의 강한 정보보호 수준 향상 의지를 바탕으로 정보보안 및 개인정보보호 중점 추진 전략을 수립하고, 개선 필요 요인 분석을 통해 도출한 중점 과제를 중심으로 체계적인 관리 활동을 추진해 왔다.

특히 지난해 9월에는 과학기술정보통신부 산하 기타 공공기관 최초로 정보보안(ISO 27001) 및 개인정보보호(ISO 27701) 분야 국제표준 인증을 동시에 획득했다. 이를 통해 쌓아온 체계적 개인정보보호 관리 역량이 이번 ePRIVACY 인증 획득으로 이어졌다.

정우성 한국과학창의재단 이사장은 “이번 ePRIVACY 인증을 통해 사이트 이용자의 개인정보 보호 수준을 외부 전문기관으로부터 인정받았다”며 “앞으로도 안전하고 신뢰할 수 있는 정보서비스 제공을 위해 개인정보 보호 관리에 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.