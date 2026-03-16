한국노인인력개발원, ‘세대통합지원 일자리 창출’ 업무협약 체결 제주 할로마켓 사업단 인프라 조성, 노인일자리 20여개 창출 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국노인인력개발원은 16일 ‘세대통합지원 일자리 창출 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

협약에는 한국노인인력개발원, 생명보험사회공헌재단, 제주특별자치도개발공사가 참여한다.

이번 협약은 다자간 협력을 통해 사회 복지 사각지대 해소와 사회적 가치 실현, 취약계층 어르신들에게 안정적인 일자리를 제공하기 위해 추진됐다.

세대통합지원 일자리 창출 사업은 지역사회에 거점 공간을 확보하고 공동체 사업단 인프라 조성을 지원해 노인과 청년이 함께 일하는 일자리를 창출하는 사업이다.

공동체 사업단은 노인 일자리와 사회활동 지원사업의 유형 중 하나로, 60세 이상자가 상품의 생산·판매 서비스 제공 등을 목적으로 한다.

참여 노인은 바리스타나 제빵 직무를 담당하고, 바리스타 직무 역량 강화를 위해 교육과 맞춤형 컨설팅 등 참여 노인 사후관리까지 진행할 예정이다.

또 지역 대학과 연계해 사업단 홍보와 마케팅을 담당하는 청년 일자리를 창출하는 등 20명 이상의 세대통합형 일자리를 창출할 계획이다.

이번 협력 사업은 할로마켓 3호점으로 제주시 한림읍 일대에 설치할 계획이며, 약 2개월 간의 구축 공사를 거쳐 6월 중 사업장을 개소할 예정이다.

한국노인인력개발원은 사업 모델 개발, 시행, 평가 등을 총괄하고, 생명보험사회공헌재단이 인프라 구축을 위한 예산지원과 컨설팅 제공, 제주특별자치도개발공사는 거점 공간을 무상임대 방식으로 지원한다.

김수영 한국노인인력개발원 원장은 “이번 협력 사업은 민간 자원 확보를 통해 사업장 구축부터 사후관리까지 원스톱으로 지원하는 일자리 개발 모범 사례에 해당한다”며 “앞으로도 이런 민간·공공 협력사업 모델 개발과 확대를 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다