2월 서울 집합건물 증여인수 1773명 50~60세 49%, 고령층보다 6%P 높아

지난달 서울 집합건물(아파트·오피스텔·연립·다세대 주택) 증여가 늘어난 가운데, 50~60대가 증여하는 비중이 확대된 것으로 나타났다. 특히 집값 오름폭이 컸던 수도권을 중심으로 증여 시점이 앞당겨진 것으로 집계됐다.

16일 부동산 플랫폼 직방이 법원 등기정보광장의 소유권이전등기 통계를 분석한 결과, 지난달 서울의 집합건물 증여인 수는 1773명으로 1월(1624명)보다 증가한 것으로 나타났다. 서울 증여인의 연령 비중은 40대 3.61%, 50대 16.19%, 60대 32.83%, 70대 이상 43.03%로 집계됐다.

눈에 띄는 점은 단일 연령대 기준으로는 여전히 70대 이상 고령층 비중이 가장 높지만 50~60대 참여가 확대되고 있다는 점이다. 서울 증여인 가운데 70대 이상 비중은 1월 49.26%에서 2월 43.03%로 낮아진 반면, 50대 비중은 13.42%에서 16.19%로 확대됐다. 50대와 60대를 합한 비중은 49.02%로 70대 이상 비중(43.03%)을 웃돌았다.

이같은 흐름은 수도권에서도 나타났다. 경기도의 경우 지난달 증여에 나선 연령 비중은 40대 6.16%, 50대 17.86%, 60대 29.52%, 70대 이상 41.17%로, 서울처럼 50대와 60대를 합한 비중이 47.38%로 70대 이상 비중(41.17%)을 넘어섰다.

반면 전국적으로는 여전히 고령층을 중심으로 한 증여 구조가 이어지고 있다. 지난달 전국 증여인의 연령 비중은 40대 6.00%, 50대 14.73%, 60대 24.17%, 70대 이상 49.29%로 나타났다. 전체 증여의 절반가량이 여전히 70대 이상에서 발생하는 구조로, 50~60대 비중을 합쳐도 38.90%로 70대 이상 비중에는 미치지 못했다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “수도권과 지방 간 증여 연령 구조 차이는 자녀의 주택 구입 시기와 맞물려 증여 시점을 앞당기는 움직임이 수도권에서 상대적으로 늘어난 영향으로 풀이된다”며 “특히 대출 규제 강화로 주택 구입 시 활용할 수 있는 금융 자금의 규모가 제한되면서 필요한 자기자본 부담이 커진 점도 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “여기에 다주택 보유 부담 확대에 대한 인식이나 실거주하지 않는 주택에 대한 규제 강화 가능성 등 최근 시장 환경 변화도 영향을 미쳤을 가능성이 있다”며 “집값이 높은 지역일수록 자녀 세대가 자기 자본만으로 주택을 마련하기 어려운 환경이 이어지면서 부모 세대의 증여를 통한 자산 이전 수요도 일정 기간 이어질 가능성이 있다”고 덧붙였다. 신혜원 기자