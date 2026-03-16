[헤럴드경제=최원혁 기자] 아랫집 피아노 소음에 시달린다는 이유로 일부러 ‘발망치’를 찍으며 걷는다는 사연이 공개돼 눈길을 끈다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘층간소음 복수한다고 일부러 발망치하는 친구’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “친구가 성격도 털털하고 좀 테토녀(주도적이고 자신감 넘치는 여성을 의미) 기질이 강한 친구인데 이런 복수 기질이 있는 줄은 몰랐다”고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 그의 친구는 아랫집에 사는 초등학생들이 매일 피아노 연주를 해 피아노 소리에 5년째 시달리고 있다고 한다.

A씨는 “친구가 처음에는 불만만 말하더니 요즘은 너무 힘들고 미칠 것 같다고 하더라. 친구 집에 놀러 갔을 때 들어보니 어떤 곡인지 알 정도로 크게 들리긴 했다”며 “피아노 연주는 오후 6시부터 8시까지, 길게는 9시까지 똑같은 곡만 연주한다”고 했다.

이어 “그런데 한 10시께 친구가 할 게 있다며 일어나서 거실이랑 안방을 뒤꿈치로 쿵쿵 찍으며 걷기 시작했다. 하지 말라고 했지만 ‘아랫집 애들이 먼저 시작했다. 윗집인 내가 갑’이라고 했다”고 털어놨다.

그러면서 “(친구가) 경비실에서 전화가 올 때까지 뛰고, 전화를 받은 뒤에도 계속 뛰더라. 발이 아플 때까지 걷고 뛰는 일을 거의 매일 한다”며 “이해가 안 되는데, 층간 소음으로 고통받으면 이럴 수도 있느냐”고 물었다.

사연을 접한 누리꾼들은 “친구가 얼마나 힘들었으면 그러겠냐”, “층간 소음은 당해보지 않으면 절대 모른다”, “아랫집인데 윗집에 맨날 총 쏘는 상상을 한다”, “아무리 그래도 눈에는 눈 이에는 이는 안된다”, “복수 소음은 또 다른 갈등을 만들 뿐”, “서로 양보하고 살자” 등 다양한 반응을 보였다.