국내 상장 바이오 액티브 ETF 5종 중 수익률 1위 순수 바이오텍 중심 압축 포트폴리오 전략 주효 기술수출·임상 모멘텀 기반 성장 기업 선별 투자

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용의 ‘RISE 바이오 Top10액티브 ETF’가 국내 바이오 액티브 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 뛰어난 운용 성과를 기록한 것으로 나타났다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 13일 기준 ‘RISE 바이오 Top10액티브 ETF’의 최근 1개월, 3개월, 6개월, 연초이후 수익률은 각각 9.47%, 14.18%, 37.14%, 14.69%로, 국내 증시에 상장한 바이오 액티브 ETF 5종 가운데 가장 높은 성과를 기록하고 있다.

‘RISE 바이오 Top10액티브 ETF’는 국내 바이오산업의 핵심 성장축으로 꼽히는 ‘순수 바이오텍’에 집중적으로 투자하는 상품이다. ‘순수 바이오텍’은 기존 제약사나 의료기기 업체와 달리 자체 신약 후보 물질과 플랫폼 기술을 기반으로 임상 성과와 기술 수출을 통해 기업 가치를 인정받는 바이오 기업을 말한다.

‘RISE 바이오 Top10액티브 ETF’는 고성장 바이오텍 중심의 액티브 운용 전략을 적용한다. 약 20개 내외 종목으로 포트폴리오를 압축 구성하고 코스닥 비중을 약 92%까지 확대해 신약 플랫폼 중심의 순수 바이오텍 노출도를 높인 것이 특징이다.

기존 바이오 ETF들이 제약·미용기기 등 다양한 업종을 혼합 편입하는 것과 달리 기술 수출 가능성과 플랫폼 경쟁력을 기준으로 종목을 선별한 것도 주목할 만하다.

주요 투자 종목은 올릭스(11.54%), 리가켐바이오(11.09%), 에이비엘바이오(10.15%), 삼천당제약(10.13%), 지투지바이오(4.80%), 보로노이(4.69%), 앱클론(4.64%), 알지노믹스(4.55%), 리브스메드(4.15%), 에이프릴바이오(4.04%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “‘RISE 바이오 Top10액티브 ETF’의 수익률 1위는 순수 바이오텍 중심의 차별화된 운용 전략이 시장에서 성과로 입증된 것”라며 “앞으로도 기술 수출과 임상 모멘텀을 중심으로 성장성이 높은 바이오 기업을 선별해 투자하겠다”고 말했다