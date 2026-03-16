이달 10일 기준 수신 잔고 1조원 기록 수시형 연 2.5%·약정형 최대 3.3% 올해 모험자본 6000억원 공급 계획

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권의 발행어음 수신 잔고가 1조원을 넘어섰다. 지난해 말 발행어음 상품을 출시한 이후 약 3개월 만이다.

16일 키움증권에 따르면 지난 10일 기준 발행어음 수신 잔고는 1조원을 기록했다. 키움증권은 지난해 11월 금융당국으로부터 발행어음 사업 인가를 받은 뒤 같은 해 12월 19일 ‘키움 발행어음’을 출시했다.

해당 상품은 입출금이 가능한 수시형과 만기가 정해진 약정형으로 구성된다. 수시형 금리는 이날 기준 세전 연 2.5% 수준이다. 약정형 금리는 세전 연 2.5~3.3%이며 만기는 7~30일형부터 1년형까지 총 6종이다. 최소 가입 금액은 100만원이다.

상품 출시 이후 발행어음 잔고는 빠르게 증가했다. 출시 일주일 만에 판매 목표액이었던 3000억원이 소진됐으며 이후에도 잔고가 늘어나면서 약 3개월 만에 1조원을 넘어섰다. 키움증권은 올해 상반기까지 발행어음 수신 규모를 약 2조원 수준으로 확대한다는 목표를 세우고 있다.

키움증권은 발행어음을 통해 조달한 자금을 바탕으로 올해 신규 모험자본 약 6000억원을 공급할 계획이다. 중소·벤처·혁신 기업에 대한 직접 지분 투자에 2000억원 이상을 투입하고 민간 벤처모펀드에도 2000억원을 출자할 방침이다. 벤처캐피털(VC) 세컨더리 펀드 투자도 병행할 예정이다.

금융당국 규정에 따르면 발행어음 인가 증권사는 발행어음으로 조달한 자금의 일정 비율을 모험자본에 투자해야 한다. 해당 비율은 올해 10% 수준이며 내년에는 20%, 이후에는 25%까지 확대된다.

키움증권은 최근 5년간 코스닥벤처펀드와 신기술사업금융조합 등을 통해 중소·벤처·혁신 기업에 매년 1000억원 이상 지분 투자형 모험자본을 공급해 왔다. 지난해 말 기준 모험자본 투자 잔액은 약 7500억원 규모다.

키움증권 관계자는 “기업 성장과 투자자 수익이 연결되는 투자 생태계를 구축하는 데 주력할 것”이라고 말했다.