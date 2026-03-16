[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)는 인천항 협력기업의 안전 관리와 홍보 지원을 위해 항공촬영 서비스를 무상 제공하는 ‘인천항 드론 공공서비스’를 개시한다.

IPA는 보유한 전문 인력과 드론 장비를 활용해 정기(분기별) 및 수시 항공촬영을 무상으로 제공한다고 16일 밝혔다.

정기 항공촬영은 시설물 상태점검, 기업홍보 등 여러 목적의 항공촬영을 지원하고 수시 항공촬영은 인력점검 사각지대 해소, 위험요소 발굴 등 안전 목적에 한정해 지원할 예정이다.

서비스에는 우수한 기술의 KC인증 국산 드론과 SW만을 사용할 예정이며 사진과 영상 모두 4K(UHD)급 고화질의 촬영결과물을 제공해 활용도를 높인다.

서비스 지원 대상은 인천항 입주기업, 건설현장 관계사 등 모든 인천항 협력기업이다. 촬영 대상물이 인천항 내에 소재하고 있다면 임대시설, 민자시설이나 건설현장 구분없이 신청할 수 있다.

IPA는 17일부터 2분기 서비스 신청을 선착순(15건 내외)으로 접수해 신청 기업과 일정협의 및 비행 승인 절차를 거친 뒤 순차적으로 항공촬영을 진행할 계획이다.

자세한 신청방법과 절차는 인천항만공사 홈페이지 내 사업 공고문에서 확인할 수 있다.