고용노동부 공모 ‘지역상생형 격차완화 지원사업’ 선정

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 석유화학 산업의 고용안정과 근로자 임금, 복지 등 격차 해소를 위해 총 16억원이 지원된다.

인천광역시는 고용노동부가 추진하는 ‘2026년 지역상생형 격차완화 지원사업’ 공모에 선정됐다고 16일 밝혔다.

인천시에 따르면 최근 글로벌 경기 둔화와 대외 불확실성 확대 등으로 인한 석유화학 산업을 둘러싼 경영 환경의 불확실성이 커지고 있다.

특히 인천은 대규모 석유화학 산업단지가 형성된 지역과 달리 특정 기업 중심의 산업 구조를 갖고 있어 유사한 산업 위기 상황에도, 정부의 지역 단위 산업 지원 정책이 제한적으로 적용돼 왔다.

이에 따라 인천시는 지난 2025년 인천 석유화학 산업 상생협력 확산을 위한 업무협약을 체결하고 석유화학 산업 근로자의 산업안전 강화와 고용안정 지원을 추진해 왔다.

시는 올해 사업 2년 차를 맞아 산업 생태계 전반의 상생 기반을 더욱 공고히 다져나갈 계획이다.

이번 사업은 석유화학 산업(SK인천석유화학) 협력사와 근로자를 대상으로 ▷상생 거버넌스 운영 ▷산업안전 강화 ▷고용안정 지원 ▷근로복지 개선 등 4개 분야 세부사업으로 추진된다.

주요 사업으로는 협력사 근로자의 안전관리 강화를 위한 ‘세이프티키맨’ 운영을 비롯해 무재해 달성 포상, 건강검진 지원, 혹서기 온열질환 예방 지원 등 산업안전 강화 사업이 추진된다.

또 장기근속자 유지 지원, 근로환경 자율개선 지원, 문화생활 지원, 복지포인트 지급 등 협력사 근로자의 근무환경 개선과 고용 안정 기반을 강화할 계획이다.

시는 사업의 원활한 추진을 위해 지난 13일 SK인천석유화학에서 ‘제1차 실무협의체’를 개최하고 사업 추진 일정과 세부 사업 운영 방안을 논의했다.

김상길 시 경제산업본부장은 “최근 국제 정세 변화에 따른 에너지시장 변동성 확대 등으로 석유화학 산업의 경영 환경이 더욱 어려워지고 있다”며 “협력사 근로자의 고용 안정과 안전한 일터 조성이 지역 경제의 근간을 지키는 핵심인 만큼, 현장에서 체감할 수 있는 지원을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.