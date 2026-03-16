K-콘텐츠·K-컬처·K-투어로 외국인 298만 명 마음 사로잡다 석촌호수 문화예술 콘텐츠·사계절 축제로 방문객 확대 외국인 맞춤 프로그램 운영… 골목상권 연계 관광도 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최근 2년 사이 외국인 관광객이 약 90만 명 늘어난 서울 송파구가 서울시 관광특구 활성화 평가에서 2년 연속 ‘최우수’ 특구로 선정됐다.

석촌호수 문화예술 콘텐츠와 외국인 맞춤 관광 프로그램 확대가 관광객 증가로 이어졌다는 평가다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 이번 평가로 시비 1억 원을 확보했다고 16일 밝혔다.

관광객 증가세도 뚜렷하다. 한국관광데이터랩에 따르면 송파구를 찾은 외국인 관광객은 2023년 약 212만 명에서 지난해 약 298만 명으로 늘었다.

잠실역 이용객도 서울에서 가장 많다. 서울교통공사에 따르면 잠실역은 서울 지하철 1~8호선 역사 가운데 이용객 수 3년 연속 1위를 기록했다. 석촌호수와 롯데월드 등 주요 관광 명소에 계절 축제가 더해지며 방문객이 꾸준히 늘고 있다는 분석이다.

송파구는 석촌호수를 중심으로 문화예술 콘텐츠와 사계절 축제를 확대해 왔다. 석촌호수 일대에는 ‘더 갤러리 호수’와 ‘호수교 갤러리’ 등 문화예술 공간이 조성됐다. 팝아트 작가 필립 콜버트 조각 전시와 아트벌룬 전시 등 다양한 전시도 이어지고 있다.

특히 지름 7m 규모의 미디어아트 조형물 ‘더 스피어(The Sphere)’는 27종의 미디어아트 콘텐츠를 선보이며 석촌호수 방문객을 인근 상권으로 유도하고 있다.

계절별 축제도 관광 수요를 이끌고 있다. 봄 ‘호수벚꽃축제’, 가을 ‘한성백제문화제’, 겨울 ‘호수의 가을과 겨울 그리고 루미나리에’와 ‘카운트다운 행사’ 등이 연중 이어진다. 구 자체 빅데이터(SKT 통신데이터)에 따르면 겨울 축제인 루미나리에는 지난해 10월 말부터 올해 1월 말까지 석촌호수 일대 방문객 약 572만 명을 기록했다.

외국인 관광객을 위한 프로그램도 확대했다. K-푸드 쿠킹클래스와 팸투어 등 체험형 관광 프로그램을 운영하고 풍납시장·방이맛골을 연계한 도보 관광코스와 야간 문화관광해설도 마련했다.

송파구는 관광특구 평가로 확보한 시비를 활용해 석촌호수 야간경관 축제와 외국인 맞춤 관광 프로그램 등을 지속적으로 운영할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “잠실관광특구가 누구나 찾고 싶은 글로벌 관광 명소로 자리 잡도록 창의적인 관광 콘텐츠를 계속 발굴하겠다”며 “송파다운 관광 정책으로 도시브랜드 가치를 높이고 지역경제에도 활력을 불어넣겠다”고 말했다.