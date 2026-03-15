미 에너지장관, 중동 사태로 참석 취소...한미 핵심광물 협력 MOU ‘알래스카 LNG 프로젝트 주도’ 글렌판, 웨스팅하우스 등 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 인도·태평양 지역 국가들과 글로벌 에너지·자원 공급망 안정화 방안을 모색했다. 다만, 당초 참석 예정이던 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 중동 정세가 악화하면서 일본 방문을 취소해 호르무즈 해협을 둘러싼 깊이 있는 논의는 어려울 것이라는 관측도 제기된다.

산업통상부는 김정관 장관이 14∼15일 일본 도쿄에서 열린 ‘인도·태평양 에너지 안보 장관회의 및 비즈니스 포럼’(IPEM)에 참석해 역내 주요국들과 에너지·자원 공급망 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 김 장관의 일본 출장에는 통상차관보와 무역투자실장 등 1급 2명을 동행했다.

이번 IPEM은 도널드 트럼프 대통령이 지난해 2월 미국의 에너지 지배력 확대를 위해 행정명령을 내려 백악관 자문기구로 설립한 국가에너지지배력위원회(NEDC)가 일본 경제산업성과 공동으로 개최한 첫 회의다.

미국·일본·호주·필리핀·인도네시아·말레이시아·태국·베트남 등 인도·태평양 지역 17개국 정부 고위급 인사와 에너지·인프라·산업·금융 분야 기업인들이 참석했다.

행사 첫날에는 비즈니스 포럼이, 둘째 날에는 장관회의가 진행됐다. 최근 국제 에너지 시장의 변동성과 지정학적 불확실성이 확대되는 가운데 인도·태평양 지역은 에너지 수요 증가와 안정적인 공급망 확보가 동시에 중요한 과제로 부상하고 있다.

특히 이 지역은 핵심광물·에너지 소비국과 제조업 중심 국가들이 집중돼 있어 국가 간 협력의 중요성이 커지고 있다.

김 장관은 이번 회의에서 최근 중동 상황에 대한 한국 정부의 대응 방안을 공유하며 현재 글로벌 에너지·자원 공급망이 직면한 세 가지 도전 과제를 제시했다.

그는 원유·핵심광물 수송로의 불안정성, 에너지 가격 변동성에 취약한 공급망 구조, 인공지능(AI)과 첨단 제조산업 성장에 따른 예측하기 어려운 글로벌 공급망 재편 등을 주요 리스크로 꼽았다.

김 장관은 이를 극복하기 위해 다양한 에너지원 활용을 통한 공급망 안정성 강화와 함께 국제에너지기구(IEA)의 공동 비축유 방출과 같은 위기 대응 협력 체계를 강화할 필요가 있다고 제안했다.

장관회의 기간 중 진행된 투자 협약식에서는 한국과 미국 정부 간 핵심광물 협력 양해각서(MOU)가 체결됐다.

양국은 공동 프로젝트 발굴과 투자 촉진, 비축, 재자원화, 지질자원 조사 등 다양한 방식으로 핵심광물 공급망 협력을 확대하기로 했다.

또한 한화에어로스페이스와 미국 벤처 글로벌(Venture Global) 간 액화천연가스(LNG) 도입 계약이 체결됐다. 이번 계약을 통해 한국은 향후 20년간 연간 150만t 규모의 LNG를 도입할 예정이다.

김 장관은 더그 버검 NEDC 의장 겸 내무부 장관, 매들린 킹 호주 자원·북호주 장관, 사이먼 와츠 뉴질랜드 에너지 장관, 응우옌 황 롱 베트남 산업무역부 차관 등과 양자 회담을 가졌다.

각국은 최근 중동 상황에 따른 원유 수급 현황과 대체 물량 확보를 위한 대응 방안을 공유하고 안정적인 에너지·자원 공급망 구축을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

하지만 미국 에너지 기업의 석유나 가스 등 판매나 투자 유치 등에도 상당한 무게 중심이 실렸다는 평가다. 실제 미국 측에서는 정부 고위 인사 외에 알래스카 LNG 프로젝트를 주도하는 글렌판 알래스카LNG, 웨스팅하우스, 석유 기업 셰브론, 소형 모듈 원전(SMR) 개발기업인 엑스에너지, GE에서 분리된 에너지 기업 GE 버노바 등의 임원이 발표 및 토론자로 참석했다.

이와 관련해 미국 기업과 아시아 태평양 지역 국가 사이에 최소 300억달러(약 45조원) 규모의 협정 체결이 발표될 예정이라고 블룸버그통신은 보도하기도 했다.