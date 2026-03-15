[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 “선수를 탓할 것이 아니라 선수가 뛸 수 있는 운동장을 만들어 줘야 한다”고 당 지도부에 촉구했다.

윤 의원은 15일 페이스북을 통해 “지방선거 공천 레이스의 막이 올랐지만 우리 당 선수들이 뛸 운동장은 울퉁불퉁하다”며 “운동장에 장애물이 곳곳에 놓여 있어 제대로 경기하기 어렵다는 하소연이 현장에서 터져 나오고 있다”고 지적했다.

그는 “민심과 당 사이의 거리는 갈수록 멀어져 우리 당 지지율은 바닥을 모르고 추락하고 유니폼을 입고 뛸 선수조차 충분하지 않다”면서 “이대로 가면 지방선거는 전멸에 가까운 결과를 맞을 수도 있다”고 경고했다.

아울러 “감독 대신 벤치에 앉아 있는 누군가가 주전 선수에게 ‘잔소리 말고 뛰라’며 훈수를 두고 있다”고 덧붙였다.

이에 윤 의원은 “훈수로는 경기를 이길 수 없으니 팀을 걱정한다면 감정적인 야유를 보낼 것이 아니라 울퉁불퉁한 운동장을 평평하게 하고 선수 사기를 북돋아야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 “지금 국민의힘에 필요한 것은 ‘네 탓 공방’이 아니라 감독을 포함해 우리 모두가 운동장을 바로 세우고 선수들이 뛸 수 있는 판을 만드는 일”이라며 “지금이라도 늦지 않았으니 선수 탓하기 전에 먼저 운동장부터 정비하자”고 했다.

윤 의원은 “정치는 결국 민심의 경기”라면서 “민심을 잃은 정당에게 승리는 없다. 지금이라도 늦지 않았다”고 밝혔다.