[헤럴드경제=정순식 기자] 이정현 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 돌아온다. 사퇴 의사를 밝힌 지 이틀 만인 15일 복귀를 선언했다.

이 위원장은 이날 입장문에서 “최근 저는 공천혁신을 추진하는 과정에서 여러 고민 끝에 공천관리위원장 자리에서 물러나는 결정을 했었다”며 “그 결정으로 인해 많은 분들께 혼란과 걱정을 드린 점에 대해 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다.

그는 특히 “공천을 통해 당을 바꾸고 싶다는 마음이 컸지만 결과적으로 그 과정에서 저의 선택이 당에 또 다른 부담이 됐음을 인정한다”며 “당이 어려운 시기에 자리를 내려놓는 모습 자체가 국민과 당원들께 또 하나의 실망으로 비쳤을 것”이라고 말했다. 이어 “아무 죄도 없는 공천 신청자들과 후보로 내정된 분들의 마음을 무겁게 해드려 가슴 아프다”고 덧붙였다.

그는 “어제 저녁 당 대표께서 공천 혁신을 완수해 달라며 공천관리위원장인 저에게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해왔다”며 “지금의 위기 속에서 누군가는 책임지고 결단하라는 당과 국민의 요구라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 그는 “그 권한을 무거운 책임으로 받아들이고 염치없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다”며 “결과에 대한 모든 책임 역시 제가 지겠다”고 밝혔다.

앞서 이 위원장은 지난 13일 오전 지도부에 사퇴 의사를 밝힌 뒤 휴대전화를 끄고 잠행에 들어갔었다.

이는 지난달 12일 공관위원장으로 임명된 지 29일 만이며, 지난달 19일 공관위가 공식 출범한 지 22일 만이었다.

이를 두고 ‘보수의 심장’ 대구 지역에서 혁신 공천을 시도하려던 의사가 관철되지 못한 점이 영향을 미쳤다는 관측이 나오기도 했다.

장 대표는 전날 페이스북을 통해 이 위원장의 복귀를 공개적으로 호소하며 혁신공천을 완수해달라고 요청하기도 했다.