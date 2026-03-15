3월 16일부터 31일까지 고터·세빛 관광특구 방문하는 관광객 대상 특별 이벤트 진행 고투몰·피카소벽화거리·반포한강공원 등 명소 인증샷 게시 시 선착순 3210명 ‘서초 웰컴쿠폰’ 제공 한강튜브스터·요트·세빛섬 레스토랑·카페 등 사용 가능... 최대 50% 할인 혜택 예년보다 2주 앞당긴 3월 16일 가동되는 달빛무지개분수 등 한강 야경 관광 즐길 기회

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 3월 16일부터 31일까지 K-POP 공연을 계기로 서울을 방문한 내·외국인 관광객을 대상으로 한강을 품은 유일한 관광특구인 ‘고터·세빛 관광특구’ 일대에서 특별 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 관광객이 서초구 고터·세빛 관광특구 내 주요 명소인 고투몰, 반포한강공원, 피카소벽화거리 등을 방문해 인증사진을 촬영한 뒤 필수 해시태그(#seocho, #rainbowfountain 등)와 함께 개인 SNS에 게시, 이를 고터·세빛 관광안내센터에 제시하면 선착순 3210명에게 ‘서초 웰컴쿠폰’을 제공한다.

쿠폰을 이용하면 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 구는 SNS 인증 이벤트를 통해 내·외국인 관광객들에게 다양한 할인 혜택을 제공하고 관광특구 방문을 유도해 관광특구 일대를 대한민국을 대표하는 관광 명소로 알린다는 계획이다.

주요 혜택으로는 ▲3월 27일부터 운영되는 한강튜브스터 50% 할인 ▲골든블루마리나 요트 20% 할인 ▲이탈리안 레스토랑 ‘이솔라’ 13% 할인 ▲뷔페 레스토랑 ‘채빛퀴진’ 10% 할인 ▲카페돌체 음료 구매 시 에그타르트(3000원 상당) 또는 쿠키(4500원 상당) 제공 등으로 세빛섬, 골든블루마리나, 한강튜브스터의 후원을 통해 진행된다.

관광특구를 보다 알차게 즐기기 위해 추천 동선을 따라 둘러보는 것도 좋다. 고속터미널 지하상가 ‘고투몰’에서 쇼핑을 즐긴 뒤 천장의 핑크라인을 따라 이동하면 G2출구로 연결되며, 인근에서 ‘서울의 24시간 벽화’와 ‘피카소벽화거리’를 만날 수 있다. 이곳은 ‘걸으며 즐기는 미술관’으로 불리는 대표적인 인증사진 명소로 알려져 있다.

이어 길을 따라 이동하면 반포한강공원에 도착해 요트 할인 혜택과 카페 이용 혜택을 누리는 동시에 달빛무지개분수와 한강 야경을 함께 감상할 수 있다. 특히 세빛섬을 배경으로 펼쳐지는 ‘달빛무지개분수’는 올해 예년보다 약 2주 앞당긴 3월 16일부터 가동된다. 매일 오후 7시와 8시에는 요트에서 분수를 감상할 수 있어 관광객들에게 색다른 추억을 선사할 것으로 기대된다.

서초구는 관광특구 활성화를 위해 오는 5월 ‘잠수교 뚜벅뚜벅 축제’와 연계한 다양한 관광 프로그램도 준비 중이다. 피카소 벽화거리에서는 퍼스널컬러와 두피 진단을 통해 맞춤형 화장품 추천과 두피 관리 방법을 제안하는 ‘K-패션·뷰티 코칭 스테이션’을 운영하고, 공공미술 전시도 함께 선보일 계획이다.

전성수 구청장은 “K-POP 공연을 계기로 서울을 찾은 관광객들이 관광, 쇼핑, 자연을 한 자리에서 즐기며 더욱 풍성한 시간을 보내길 바란다”며 “이번 행사가 고터·세빛 관광특구를 다시 찾고 싶은 관광명소로 기억하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.