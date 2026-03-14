[헤럴드경제=김벼리 기자] 이재명 대통령은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 네 개의 메달을 딴 김윤지를 향해 “‘개인전 단일 대회 최다 메달’의 새 역사를 썼다”며 14일 축하했다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “김윤지 선수의 네 번째 메달을 축하한다. 첫 올림픽 출전이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 놀라운 성과”라며 이같이 말했다.

이어 “앞으로 예정된 크로스컨트리 스키 20㎞ 인터벌 스타트 종목에서도 지금까지 그랬듯 최고의 기량을 발휘하길 기대한다”고 격려했다.

패럴림픽에 처음 출전한 19세 김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 최초로 동계패럴림픽 금메달을 획득한 데 이어 10일 크로스컨트리 스키 스프린트와 11일 인터벌 스타트, 전날 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식에서 은메달 3개를 보탰다.

오는 15일엔 크로스컨트리 스키 20㎞ 인터벌 스타트 경기를 앞두고 있다.

이 대통령은 또 “치열한 승부 끝에 4위를 차지한 휠체어컬링 혼성 4인조 대표팀 선수들에게도 뜨거운 격려와 박수를 보낸다”고 격려했다.