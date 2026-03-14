16일 한국 꺾은 도미니카와 4강전

[헤럴드경제=조용직 기자] WBC 2026 우승후보 미국 야구대표팀이 캐나다를 제압하고 준결승에 진출했다.

미국은 14일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 2026 WBC 캐나다와 8강전에서 5-3으로 승리했다.

미국은 1회 보비 위트 주니어(캔자스시티 로열스)의 볼넷과 에런 저지(뉴욕 양키스)의 2루타로 만든 1사 2, 3루에서 카일 슈워버(필라델피아 필리스)의 내야 땅볼로 선취점을 냈다.

3회에는 2사 만루에서 알렉스 브레그먼(시카고 컵스)이 2타점 적시타를 때렸고, 6회초에는 브라이스 투랑(밀워키 브루어스)과 피트 크로암스트롱(컵스)의 적시타가 이어져 5-0으로 달아났다.

처음으로 WBC 8강에 올라간 캐나다는 6회말 2사 2루에서 타일러 블랙(밀워키)이 1타점 적시타를 때리고, 보 네일러(클리블랜드 가디언스)가 투런포를 쏘며 맹추격했다. 그러나 7회 무사 2, 3루 기회에서 3명의 타자가 범타로 물러나며 추가 득점에 실패했다.

9회 등판한 미국 강속구 불펜 투수 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)는 타자 3명을 모두 삼진으로 처리하며 경기를 틀어막았다.

2017년 우승 이래 9년 만의 우승 탈환을 노리는 미국의 준결승 상대는 역시 우승 후보이자 8강전에서 한국을 꺾은 도미니카공화국이다. 두 팀의 경기는 16일 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 벌어진다.

한편 8강전을 끝으로 대회를 마친 한국 대표팀은 15일 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.