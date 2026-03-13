오는 17일 유가증권시장 상장 ETF 총 1080 종목으로 확대

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 한화, 미래에셋, 신한, 삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 5종을 오는 17일 유가증권시장에 상장한다고 13일 밝혔다.

한화자산운용의 ‘PLUS 코스닥150 액티브’는 코스닥150 지수를, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 기술이전바이오 액티브’는 KRX 기술이전바이오 지수를 기초 지수로 한 액티브 상품이다.

신한자산운용의 ‘SOL 200타겟위클리커버드콜’은 코스피200 타겟 15%위클리커버드콜 지수를, ‘SOL AI반도체 TOP2 플러스’는 에프앤가이드의 AI반도체 TOP2플러스 지수를 각각 추종하는 패시브 상품이다.

삼성자산운용의 ‘KODEX 미국우주항공’은 iSelect 미국우주항공 지수를 비교 지수로 한 패시브 ETF다.

1좌당 가격은 모두 1만원이다. 이들 상품이 상장되면 상장된 ETF는 총 1080종목이 된다.

한국거래소는 “운용비용, 구성종목 교체 등에 따라 지수성과와 운용성과 간의 차이가 발생할 수 있으며, 기초지수 등 고유 상품구조에 대한 이해가 필요하다”며 “총보수 이외에 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있어 주의해야 한다”고 말했다.