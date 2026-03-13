9개사 지원, 펀드 운용·판매전략 등 심사 다음주 운용방안 발표…5월 말 출시 방침

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 국민참여형 국민성장펀드의 재정모펀드 운용사로 선정된 한국성장금융투자운용이 실시한 공모펀드 운용사 모집 결과 미래에셋자산운용과 삼성자산운용, KB자산운용 등 3개사가 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 공모펀드 운용사 모집공고에는 총 9개사가 지원했다. 민간전문가 등으로 구성된 심사위원회가 운용사별 펀드 운용·판매전략과 운용자산 규모, 전문성 등을 심사해 3개사를 최종 선정했다.

국민참여형 국민성장펀드는 일반 국민이 직접 첨단전략산업 육성을 위한 투자자로 동참해 경제 성장의 성과를 함께 누리기 위해 조성된다. 펀드는 국민 자금을 모아 모펀드를 만든 뒤 이를 다수의 자펀드(사모펀드)에 투자하는 구조(사모재간접공모펀드)로 설계됐다.

이번에 선정된 공모펀드 운용사는 국민 자금을 모집해 모펀드를 조성하는 역할을 한다. 모펀드 조성 목표는 총 6000억원으로 국민자금이 5700억원, 첨단기금이 300억원 규모다. 후순위로 보강되는 재정투입 1200억원은 별도다.

이들은 한국산업은행(첨단기금 출자), 성장금융(재정모펀드 운용사)과 함께 실제 첨단산업 분야 투자 업무를 담당할 자펀드 운용사를 선정하고 자펀드 투자자산 모니터링 등 사후관리 업무도 수행한다.

금융위는 첨단산업 육성이라는 정책 목적과 국민참여형 펀드의 수익성·안정성을 균형 있게 달성할 수 있는 자펀드 선정기준을 관계기관과 검토 중이다.

금융위는 다음주 국민참여형 국민성장펀드 운용방안을 발표하고 다음달 말까지 자펀드 운용사 선정작업을 마무리할 계획이다. 이후 공모펀드 운용사의 판매채널 협의, 증권신고서 제출절차 등을 거쳐 5월 말께 일반 국민이 투자할 수 있는 상품을 출시할 방침이다.