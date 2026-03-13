“속전속결 실행력으로 성과 낼 것”…이재성과 경선 전망

[헤럴드경제=주소현 기자] 전재수 더불어민주당 의원은 13일 민주당 부산시장 예비후보로 등록했다.

전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 “부산시장 후보자 공모 절차를 완료했다”며 “속전속결의 실행력으로 거침없이 나아가겠다”고 밝혔다.

전 의원은 “해양수산부 부산 이전으로 시작된 해양 수도 부산을 향해 부산시민들과 어깨 걸고 거침없이 나아가겠다”며 “해양 수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장 거점을 만들겠다”고 했다.

이어 전 의원은 “속전속결의 실행력으로 압도적인 실적과 성과를 반드시 만들어내겠다”며 “저의 모든 것을 다 쏟아붓겠다”고 덧붙였다.

부산시장은 이번 지선 최대 격전지로 꼽힌다. 전 의원에 앞서 민주당에서는 이재성 전 부산시당위원장이 예비후보로 등록한 바 있다.

전 의원은 최근 부산시장 여론조사에서 선두를 달리고 있으나, 민주당은 경선 절차를 밟아가겠다는 입장이다. 조승래 민주당 중앙당 공천관리위원회 부위원장은 이날 “전략공천 문제는 검토하지 않는다”며 “최종적으로 심사를 통해 경선 여부를 결정하게 될 것”이라고 설명했다.

부산시장 공모후보에 대한 면접은 오는 16일 진행될 예정이다.