[헤럴드경제=이원율 기자]충북 진천의 한 가정집에 침입해 일가족을 삼단봉으로 폭행하고 결박한 강도 일당이 붙잡혔다.

경찰은 “한국말이 어눌했다”는 피해자들의 진술을 토대로 이들을 외국인으로 추정했지만, 모두 내국인이었던 것으로 확인됐다.

진천경찰서는 13일 오전 경북 포항과 충남 당진에서 A 씨 등 50대 3명을 특수강도 등 혐의로 긴급체포했다.

앞서 마스크와 모자를 쓴 A 씨 등은 지난 9일 오전 9시45분께 진천군 초평면의 한 단독주택에서 80대 노인과 그의 손자 B(30대) 씨 등 일가족 4명을 삼단봉으로 폭행하고, 케이블 타이로 손발을 묶은 후 금고 비밀번호를 요구하는 등 금품을 빼앗으려고 한 혐의를 받고 있다.

A 씨 등은 B 씨가 20여분 만에 창문을 통해 탈출하자 휴대폰 하나를 챙겨 도망친 것으로 전해졌다.

이들의 범행으로 크게 다친 사람은 없었던 것으로 알려졌다.

경찰은 “한국말이 어눌했다”는 피해자들의 진술을 바탕으로 이들을 외국인으로 추정하고 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 조회해 행적을 추적했다.

긴급체포된 이들은 모두 내국인으로 확인됐다.

경찰 측은 “A 씨 등을 상대로 계획 범행 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.