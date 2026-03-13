오영훈 제주지사와 회동

[헤럴드경제=윤호 기자]제주4·3 당시 민간인 강경 진압을 주도한 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소 절차가 보훈심사위원회 최종 결정만 남은 것으로 나타났다.

권오을 보훈부 장관은 13일 제주도청에서 오영훈 제주지사와 만나 “국가유공자 예우에 관한 법에 의하면 일단 보훈부에서 국가유공자 등록을 취소해서 다시 보훈심사위원회 심의에 넘기도록 절차가 돼 있다”며 “지난 2월 26일 자로 보훈부에서 정식으로 등록을 취소했다”고 설명했다.

이어 “보훈심사위원회 구성이 완료되는 대로 4·3 유족과 신청인 측 의견을 청취한 뒤 절차에 따라 결론을 내릴 것”이라며 “실제로 보훈심사위원회에서 심사해도 결과는 같을 것으로 추정한다”고 했다.

다만 보훈심사위원회는 현재까지 구성되지 않았다.

오 지사는 “이제 보훈심사위원회에서 등록 취소 결정이 빨리 이뤄져야 한다. 제주도 입장에서는 4·3 희생자 추념식 전에 하면 좋겠다”고 했다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 것으로 알려졌음에도 국가유공자로 등록돼 4·3단체를 중심으로 강한 비판이 제기됐다.

권 장관은 또 “전날 제주대학교병원을 직접 방문해 현장을 점검했다”며 “준보훈병원 등록이 이뤄지면, 육지로 이동해 진료받아야 했던 제주 보훈 가족들의 불편이 상당 부분 해소될 것”이라고 말했다.

이어 “제주대병원의 보훈위탁병원 지정이 향후 상급병원 지정 과정에도 긍정적으로 작용할 수 있도록 보훈부가 해야 할 역할을 확실히 하겠다”고 강조했다.