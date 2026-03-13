공개 두달만에…브랜드 캠페인 포함 ‘스마트올’ AI 맞춤학습시스템 전달

웅진씽크빅의 AI 학습 플랫폼 ‘웅진스마트올’ 신규 광고 영상과 기업 브랜드 캠페인 영상(사진)이 공개 두 달만에 유튜브 조회수 합계 2000만 뷰를 돌파했다.

13일 웅진씽크빅에 따르면 지난달 29일 공개된 광고는 ‘웅진스마트올 레인저스’ 콘셉트로 교과 연계 학습, AI 맞춤 학습, 독서 콘텐츠, AI 서술형 평가 등 제품의 핵심 기능을 쉽고 직관적으로 전달한 것이 특징이다. 네 명의 캐릭터가 각각의 기능을 상징적으로 표현하며 전면 개편을 통해 강화된 서비스 경쟁력을 효과적으로 보여줬다. 특히 6년간 축적한 학습 데이터를 기반으로 고도화한 AI 맞춤 학습 시스템과 UI·UX 개편 내용을 광고에 담아내며 학부모와 학생들의 높은 관심을 끌었고, 유튜브 조회수 1500만 뷰를 기록했다.

지난달 공개한 기업 브랜드 캠페인 영상은 유튜브에서 500만 뷰를 기록했다. 해당 영상은 ‘AI 시대, 아이의 생각이 더 중요하다’는 메시지를 담아 정답보다 사고의 과정에 집중해야 한다는 교육 철학을 강조했다.

김진각 웅진씽크빅 마케팅실장은 “스마트올 광고는 제품의 핵심 학습 기능을 명확히 전달하는 데 집중했고, 브랜드 영상은 AI 시대에 더욱 중요해진 ‘생각하는 힘’이라는 기업 철학을 담았다”고 말했다. 강문규 기자